Bir İçerik Üreticisi Uçakların Neden Buz Gibi Tutulduğunu Açıkladı

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Uçakla seyahat eden hemen her yolcunun hissettiği 'kabin içinin buz gibi soğuk olması' durumu, sosyal medyada bir içerik üreticisinin videosuyla yeniden gündem oldu. Seyahat sırasındaki deneyimini ve bu durumun arkasındaki bilimsel nedeni paylaşan içerik üreticisi, uçaklardaki serinliğin aslında yolcuların sağlığını korumak için uygulandığını belirtti.
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İçerik üreticisi, uçak yolculuklarında kabin içi nem oranının %1 ila %20 seviyelerine kadar düştüğünü ve havanın oldukça kuru olduğunu vurguladı.
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Paylaşılan video kısa sürede yoğun ilgi görürken, bazı takipçiler anlatımdaki teknik detaylara dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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