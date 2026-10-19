Bir İçerik Üreticisi Uçakların Neden Buz Gibi Tutulduğunu Açıkladı

Bunun üzerine içerik üreticisi, paylaşımının altına bir açıklama metni ekleyerek şu ifadelere yer verdi:

'Videodaki anlatım heyecanıyla 'düşüş basınç' yerine sehven 'yüksek basınç' demişim ve hipoksiya doğrudan bayılma olarak basitleştirmişim; havacılık meraklılarının gözünden kaçmamış, selam olsun! :) Ancak fizyolojik gerçek tamamen baki: Uçaklarda kabin basıncının düşüklüğü ve düşük oksijen satürasyonu sıcak bir kabinle birleştiğinde, vücutta damarlar genişler ve vazovagal bayılmalar çok daha hızlı tetiklenir. Kabinlerin serin tutulmasının arkasındaki en kritik medikal neden tam olarak bu.'