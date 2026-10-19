Çırağan Sarayı'ndaki Fiyatlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

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İstanbul’un en ikonik ve lüks mekânlarından biri olan Çırağan Sarayı, bu kez bir sosyal medya içerik üreticisinin paylaştığı video ile gündeme oturdu. Boğaz manzarası eşliğinde geçirdiği vakti ve mekânın güncel menü fiyatlarını takipçileriyle paylaşan içerik üreticisi, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Videoya esprili bir dille "Çırağan Sarayı’na nasıl gelinir? Kredi çekip gelin!" sözleriyle başlayan içerik üreticisi, mekâna rezervasyonsuz geldiklerini ve yoğunluk nedeniyle denize sıfır konumdaki açık alan kafesine yönlendirildiklerini belirtti.
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Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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