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Çırağan Sarayı'ndaki Fiyatlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Çırağan Sarayı'ndaki Fiyatlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 15:29

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İstanbul’un en ikonik ve lüks mekânlarından biri olan Çırağan Sarayı, bu kez bir sosyal medya içerik üreticisinin paylaştığı video ile gündeme oturdu. Boğaz manzarası eşliğinde geçirdiği vakti ve mekânın güncel menü fiyatlarını takipçileriyle paylaşan içerik üreticisi, kısa sürede sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Videoya esprili bir dille "Çırağan Sarayı’na nasıl gelinir? Kredi çekip gelin!" sözleriyle başlayan içerik üreticisi, mekâna rezervasyonsuz geldiklerini ve yoğunluk nedeniyle denize sıfır konumdaki açık alan kafesine yönlendirildiklerini belirtti.

Videoya esprili bir dille "Çırağan Sarayı’na nasıl gelinir? Kredi çekip gelin!" sözleriyle başlayan içerik üreticisi, mekâna rezervasyonsuz geldiklerini ve yoğunluk nedeniyle denize sıfır konumdaki açık alan kafesine yönlendirildiklerini belirtti.

Mekânın sunduğu hizmet kalitesini, masalar arasındaki mesafeyi ve ambiyansı öven çift, fiyat listesini de detaylarıyla gözler önüne serdi. Videoda paylaşılan menü kartı ve gelen adisyon, lüks segmentteki fiyat artışını bir kez daha ortaya koydu:

  • Kahve Çeşitleri (Latte / Americano): 630 TL

  • Lahmacun: 1.050 TL

  • Tatlılar: 1.150 TL’den başlıyor

  • Margherita Pizza: 1.500 TL

  • Cheeseburger: 2.110 TL

Çiftin sipariş ettiği bir adet Latte ve bir adet Cold Brew kahve için ödediği toplam hesap ise 1.260 TL olarak fişe yansıdı.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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