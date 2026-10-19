Çırağan Sarayı'ndaki Fiyatlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Mekânın sunduğu hizmet kalitesini, masalar arasındaki mesafeyi ve ambiyansı öven çift, fiyat listesini de detaylarıyla gözler önüne serdi. Videoda paylaşılan menü kartı ve gelen adisyon, lüks segmentteki fiyat artışını bir kez daha ortaya koydu:

Kahve Çeşitleri (Latte / Americano): 630 TL

Lahmacun: 1.050 TL

Tatlılar: 1.150 TL’den başlıyor

Margherita Pizza: 1.500 TL

Cheeseburger: 2.110 TL

Çiftin sipariş ettiği bir adet Latte ve bir adet Cold Brew kahve için ödediği toplam hesap ise 1.260 TL olarak fişe yansıdı.