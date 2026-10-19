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Okyanusun Rengini Değiştirdi: Beraberinde Büyük Bir Felaket Geldi

Okyanusun Rengini Değiştirdi: Beraberinde Büyük Bir Felaket Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:26
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Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki sular son birkaç ayda ölçülebilir biçimde maviye döndü. NASA'nın PACE uydusunun izlediği bu değişim, El Niño'nun okyanustaki izlerinden biri. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 1950'den bu yana en güçlü El Niño'nun yaşanıyor olma ihtimalini yüzde 83 olarak açıkladı.

Gelin birlikte bakalım.

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Renk değişiminin nedeni, sayısı azalan fitoplanktonlar.

Renk değişiminin nedeni, sayısı azalan fitoplanktonlar.

Bu mikroskobik canlılar soğuk ve besin açısından zengin sularda çoğalıyor. El Niño sırasında zayıflayan alize rüzgârları, derinlerdeki besin yüklü suyun yüzeye çıkmasını azaltıyor ve besin kısıtlanınca fitoplankton miktarı düşüyor.

Normalde fitoplanktonla dolu olduğu için daha yeşil görünen ekvator bölgesinde bu tonlar artık soluyor. Uydu görüntülerinde batı Pasifik'teki yeşil alan küçülürken yerini daha mavi bir renk alıyor.

Bu düşüş, deniz besin ağında zincirleme etkilere yol açabilir.

Bu düşüş, deniz besin ağında zincirleme etkilere yol açabilir.

Fitoplanktonlar deniz besin ağının temelini oluşturuyor. Sayılarındaki azalma, diğer deniz canlılarını yeni beslenme alanlarına göç etmeye zorlayabiliyor.

2024'te fırlatılan PACE uydusu, okyanus rengindeki değişimleri neredeyse gerçek zamanlı izleyebiliyor. Bu El Niño, uydunun fırlatılmasından bu yana yaşanan ilk El Niño.

İlk işaretler ocak ayında Mikronezya yakınlarında görüldü.

İlk işaretler ocak ayında Mikronezya yakınlarında görüldü.

Batı Pasifik'te Kelvin dalgası adı verilen sıcak bir su kabarması fark edildi. Su altı otoyolları gibi işleyen bu dalgalar, ısıyı Pasifik boyunca batıdan doğuya taşıyor. Nisan başında doğu Pasifik'e ulaşan dalgalarla birlikte deniz yüzeyi sıcaklıkları artmaya başladı.

Isınan su genleştiği için bazı bölgelerde deniz seviyesi 30 ila 40 santimetre yükseldi. Normalden yüksek su, Güney Amerika'ya doğru ilerleyip oradan kıyı boyunca Kaliforniya'ya uzanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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