Okyanusun Rengini Değiştirdi: Beraberinde Büyük Bir Felaket Geldi
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Pasifik Okyanusu'nun ekvator kuşağındaki sular son birkaç ayda ölçülebilir biçimde maviye döndü. NASA'nın PACE uydusunun izlediği bu değişim, El Niño'nun okyanustaki izlerinden biri. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 1950'den bu yana en güçlü El Niño'nun yaşanıyor olma ihtimalini yüzde 83 olarak açıkladı.
Gelin birlikte bakalım.
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Renk değişiminin nedeni, sayısı azalan fitoplanktonlar.
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Bu düşüş, deniz besin ağında zincirleme etkilere yol açabilir.
İlk işaretler ocak ayında Mikronezya yakınlarında görüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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