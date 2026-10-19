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Yaşam
Mor Altın Gerçek Oldu: Kuyumcuların Ezberi Bozuldu

Mor Altın Gerçek Oldu: Kuyumcuların Ezberi Bozuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:55
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Kanadalı kimya içerik üreticisi NileRed, satın almak istediği saf mor altın yüzüğü hiçbir yerde bulamayınca kendisi yapmaya karar verdi. Altın ve alüminyumdan oluşan bu alaşımla aylarca uğraşan üretici, sonunda yüzüğünü yapmayı başardı.

İşte detaylar...

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Dünyada saf mor altından yüzük satan tek bir şirket bile yoktu.

Dünyada saf mor altından yüzük satan tek bir şirket bile yoktu.

Üretici, birkaç yıl önce mor altını ilk gördüğünde bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündü, ancak kısa bir araştırmayla gerçek olduğunu öğrendi. Yüzüğünü yapmak için bulduğu bir patentteki formülü seçti: altın oranı yüzde 81'e çıkarılmış, yaklaşık 19 ayara denk gelen bir karışım.

Patentte, yaklaşık yüzde 78,5 altın ve yüzde 21,5 alüminyumdan oluşan olağan karışımın cam ya da porselen kadar kırılgan olduğu yazıyordu.

Proje için 100 gramlık bir altın külçesi aldı.

Proje için 100 gramlık bir altın külçesi aldı.

Külçe yaklaşık 5 bin 700 dolara mal oldu ve projenin bütçesini hemen aştı. Altını küçük miktarlarda kullanabilmek için külçeyi asitte çözen üretici, altını yeniden çöktürerek ince bir toza dönüştürdü.

Alaşım, ancak 600 derecede ısıl işlemden sonra mora döndü.

Alaşım, ancak 600 derecede ısıl işlemden sonra mora döndü.

Argon gazıyla havadan korunarak yapılan denemelerde elde edilen metal gümüş rengindeydi. Patentte neredeyse geçerken bahsedilen 600 derecede tavlama bilgisinden yola çıkan üretici, parçayı yaklaşık 30 dakika fırında bıraktı ve metal mora döndü.

Ancak bu kez metalin küçük çatlaklarla dolu olduğu ortaya çıktı. Üretici, erimiş metalde çözünen hidrojeni dışarı atmak için içinden argon gazı geçirdi. Yeni külçede çatlakların çoğu kaybolmuştu.

İlk yüzük kalıptan çıkarılırken ikiye ayrıldı.

İlk yüzük kalıptan çıkarılırken ikiye ayrıldı.

Parmağına uygun bir 3D tasarım hazırlayan üretici, bu iş için bir CNC makinesi alıp grafit kalıbını kendisi oydu. İkinci dökümde metal kalıbı doldurmaya yetmedi, ancak bu sayede halka tam kapanmadı ve kalıptan sağlam çıktı.

Sonunda tamamen mor altından yapılmış yüzüğüne kavuşan üretici, yüzüğün dünyadaki birkaç örnekten biri olabileceğini söyledi. Yüzük, beklediği kadar kırılgan da değildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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