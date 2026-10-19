Mor Altın Gerçek Oldu: Kuyumcuların Ezberi Bozuldu

Üretici, birkaç yıl önce mor altını ilk gördüğünde bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündü, ancak kısa bir araştırmayla gerçek olduğunu öğrendi. Yüzüğünü yapmak için bulduğu bir patentteki formülü seçti: altın oranı yüzde 81'e çıkarılmış, yaklaşık 19 ayara denk gelen bir karışım.

Patentte, yaklaşık yüzde 78,5 altın ve yüzde 21,5 alüminyumdan oluşan olağan karışımın cam ya da porselen kadar kırılgan olduğu yazıyordu.