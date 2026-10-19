Mor Altın Gerçek Oldu: Kuyumcuların Ezberi Bozuldu
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Dünyada saf mor altından yüzük satan tek bir şirket bile yoktu.
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Proje için 100 gramlık bir altın külçesi aldı.
Alaşım, ancak 600 derecede ısıl işlemden sonra mora döndü.
İlk yüzük kalıptan çıkarılırken ikiye ayrıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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