Bir Kuyumcu Yurt Dışından Gelen Altının Sahte Olup Olmadığını Test Etti

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Altın yatırımı gündemden düşmezken yurt dışından getirilen altınların gerçek olup olmadığı, kuyumcuların sık karşılaştığı sorulardan biri. Altın ülkeden ülkeye farklı ayar ve alaşım standartlarıyla üretilebildiği için dışarıdan gelen bir parçanın safiyeti çoğu zaman ancak kuyumcu tezgâhında anlaşılıyor. Bir kuyumcu da müşterisinin başka bir ülkeden getirdiği 2,5 gramlık altının sahte olup olmadığını test ettiği anları kameraya aldı. Kuyumcu, parçanın kütlesine göre küçük olması nedeniyle çok sert çıkmış olabileceğini söyleyip en sağlıklı yolun ortasını kesmek olduğunu anlattı. Isıtılan altının biraz yumuşamasının ardından işlemi sürdürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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