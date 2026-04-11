Bir Kuyumcu Kendisine Getirilen Zincirin Sahte Olduğunu Ortaya Çıkardığı Anları Paylaştı

Bir Kuyumcu Kendisine Getirilen Zincirin Sahte Olduğunu Ortaya Çıkardığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2026 - 21:21 Son Güncelleme: 11.04.2026 - 21:22

Bildiğiniz üzere son günlerin ekonomi gündemini altın belirliyor. Dünyada yaşananların da etkisiyle altın, yatırımcısına her gün yeni bir sürpriz yapıyor. Altının son dönemdeki hızlı artışı, dolandırıcıları da tetikledi. Altın fiyatları ne zaman zirve yapsa, pek çok yeni dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşıyoruz. Bunlarla en çok muhatap olan da kuyumcular oluyor. 

Bir kuyumcu kendisine getirilen altının sahte olduğunu ortaya çıkardığı anları paylaştı. 

Altının sahte olduğu tam olarak nasıl anlaşılıyor?

Altının sahte olduğu tam olarak nasıl anlaşılıyor?

  • Sürtme (Mihenk Taşı): Önce takı, 'mihenk taşı' denilen siyah, sert bir taşa sürtülür. Bu sayede taşın üzerinde metalden bir iz kalır.

  • Asit Uygulama: Videoda fırçayla sürülen sıvı, nitrik asit içeren özel bir karışımdır. Farklı altın ayarları (14k, 18k, 22k) için farklı konsantrasyonlarda asitler kullanılır.

Tepkime: 

Gerçek Altın: Asit sürüldüğünde taşın üzerindeki iz kaybolmaz veya rengi değişmez. Altın 'asil' bir metal olduğu için bu asitlerle kolay kolay tepkimeye girmez.

Sahte/Bakır: Videoda görüldüğü gibi, asit sürüldüğü anda taşın üzerindeki iz köpürerek çözülüyor, kararıyor veya yeşilimsi bir renk alıyor. Bu, kolyenin altın olmadığını, muhtemelen altın kaplama bir bakır veya başka bir değersiz metal olduğunu kanıtlar.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
