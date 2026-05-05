Ankara’da 579 Milyon TL’ye Satışa Çıkan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 08:56

Ankara Çukurambar’da satışa sunulan 1227 metrekarelik devasa penthouse daire, 579.000.000 TL’lik (579 milyon lira) fiyatıyla gayrimenkul piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada tepki çeken ilandaki evin özellikleri; iki katlı, 1227 metrekarelik bir kullanım alanı var, 10 oda 6 da banyosu var. Evin satış fiyatını görenler sosyal medyada “Bu fiyata değil ev saray alınır” yorumları yaptı.

Türkiye’nin siyasi merkezi Ankara’da, bir zamanların gecekondu bölgesi olan ancak günümüzde lüksün simgesi haline gelen Çukurambar, eşine az rastlanır bir emlak satışına ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki bir rezidansın en üst iki katında yer alan devasa penthouse daire, yaklaşık 580 milyon TL’ye tekabül eden 13 milyon dolarlık satış bedeliyle piyasaya çıktı. Şehrin panoramik manzarasına hakim olan bu konut, büyüklüğü ve maliyetiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Satış fiyatının yüksekliği ile gündem olan evin bazı özellikleri:

  • 1227 metrekarelik bir kullanım alanı

  • 26. ve 27. katlarda ve dubleks

  • 10 ayrı odası ve 6 banyosu var

  • Sadece salon ve yemek alanı yaklaşık 100 metrekare

  • Şömine

  • SPA Merkezi

  • Hamam

  • Sinema salonu

  • Yardımcı personel için özel alan

İlan hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
