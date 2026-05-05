Mutfaktaki Devir Kapanıyor: Airfryer Kullanıcıları Dikkat! O Modeller Yasaklanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 07:40

Avrupa Birliği, insan sağlığına ciddi tehdit oluşturan ve doğada yok olmayan 'sonsuz kimyasallar' (PFAS) için düğmeye bastı. Özellikle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hava fritözlerini (airfryer) doğrudan etkileyecek olan bu dev düzenleme, yapışmaz kaplamalı pek çok modelin satışına yasak getirmeye hazırlanıyor. İşte sağlığınızı korumak için bilmeniz gereken yeni dönem kriterleri ve mutfaklardaki değişimin takvimi.

Avrupa Birliği, modern mutfakların en popüler araçlarından biri olan hava fritözlerini de kapsayan radikal bir kimyasal kısıtlamasına gidiyor.

Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerin öncülüğünde hazırlanan taslak, 'sonsuz kimyasallar' olarak nitelendirilen PFAS grubu maddelerin kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyor. 1940’lı yıllardan bu yana endüstride yaygın olarak kullanılan bu yapay maddeler, ne doğada ne de insan vücudunda parçalanabiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalar; bu kimyasalların bağışıklık sistemini zayıflattığını, karaciğer hasarına yol açtığını ve belirli kanser türlerini tetiklediğini kanıtlamış durumda.

Süreç, özellikle hava fritözlerinin iç haznesindeki yiyeceklerin yapışmasını önleyen PTFE (teflon) kaplamaları odağına alıyor.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yürütülen incelemelerde, 2026 yılı kritik bir eşik olarak görülüyor. Şu an ekonomik etkileri analiz edilen düzenlemenin 2027 veya 2028 yıllarında resmiyet kazanması bekleniyor. Ancak bu değişim bir gecede olmayacak; ürün gruplarına göre sanayiye 18 aydan 12 yıla kadar uzanan geniş bir geçiş süreci tanınacak. Bu süre zarfında, mevcut klasik yapışmaz kaplamalı cihazların üretimi ve ithalatı kademeli olarak durdurulacak.

Sektörün dev markaları şimdiden rotayı değiştirmeye başladı. Philips ve Tefal gibi dünya devleri, yeni nesil üretimlerinde geleneksel kaplamalar yerine seramik teknolojilerine yatırım yapıyor. Tüketicilerin ise bu süreçte mağdur olmaması için yeni bir cihaz satın alırken üzerinde 'PFAS-free' (PFAS içermez) ibaresi bulunan ürünleri tercih etmeleri hayati önem taşıyor. Paslanmaz çelik, cam veya gerçek seramik iç hazneye sahip olan modeller, yeni düzenlemenin dışında kalarak mutfaklarda güvenle kullanılmaya devam edilebilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
