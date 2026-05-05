Mutfaktaki Devir Kapanıyor: Airfryer Kullanıcıları Dikkat! O Modeller Yasaklanıyor

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yürütülen incelemelerde, 2026 yılı kritik bir eşik olarak görülüyor. Şu an ekonomik etkileri analiz edilen düzenlemenin 2027 veya 2028 yıllarında resmiyet kazanması bekleniyor. Ancak bu değişim bir gecede olmayacak; ürün gruplarına göre sanayiye 18 aydan 12 yıla kadar uzanan geniş bir geçiş süreci tanınacak. Bu süre zarfında, mevcut klasik yapışmaz kaplamalı cihazların üretimi ve ithalatı kademeli olarak durdurulacak.

Sektörün dev markaları şimdiden rotayı değiştirmeye başladı. Philips ve Tefal gibi dünya devleri, yeni nesil üretimlerinde geleneksel kaplamalar yerine seramik teknolojilerine yatırım yapıyor. Tüketicilerin ise bu süreçte mağdur olmaması için yeni bir cihaz satın alırken üzerinde 'PFAS-free' (PFAS içermez) ibaresi bulunan ürünleri tercih etmeleri hayati önem taşıyor. Paslanmaz çelik, cam veya gerçek seramik iç hazneye sahip olan modeller, yeni düzenlemenin dışında kalarak mutfaklarda güvenle kullanılmaya devam edilebilecek.