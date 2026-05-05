Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda Yeni Dönem Başlıyor: Kurallara Uymayanlara 500 Bin TL Ceza Verilecek

Meclis gündemine gelmesi beklenen kapsamlı kanun teklifi taslağına göre, okul kantinleri ve yemekhanelerinde sadece Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sağlıklı beslenme kriterlerine uyan ürünlerin satışına izin verilecek. Özellikle çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişimini kısıtlamayı amaçlayan bu düzenleme ile 'okul gıdası' logosu bulunmayan ürünlerin eğitim kurumları içerisinde yer alması tamamen yasaklanacak.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birini de ambalajlı gıdalardaki yeni etiketleme sistemi oluşturuyor. Artık tüketiciler, aldıkları ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker veya toplam yağ içerdiğini, ambalaj üzerindeki belirgin ve renkli uyarı ibareleri sayesinde ilk bakışta anlayabilecek. Bu sistemle toplumsal farkındalığın artırılması ve gıda seçimlerinde şeffaflığın sağlanması hedefleniyor.