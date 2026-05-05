Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda Yeni Dönem Başlıyor: Kurallara Uymayanlara 500 Bin TL Ceza Verilecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 07:14

Okullarda gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni kanun teklifiyle birlikte, kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığı onaylı ve 'okul gıdası' logolu ürünlerin satışı zorunlu hale getiriliyor. Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre; düzenleme kapsamında ambalajlı ürünlerde renkli uyarı etiketleri dönemi başlarken, kurallara uymayan üreticilere 500 bin TL’ye varan ağır para cezaları uygulanacak.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Türkiye genelindeki okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarında çocukların beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni bir yasal düzenleme hayata geçiyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen kapsamlı kanun teklifi taslağına göre, okul kantinleri ve yemekhanelerinde sadece Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği sağlıklı beslenme kriterlerine uyan ürünlerin satışına izin verilecek. Özellikle çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişimini kısıtlamayı amaçlayan bu düzenleme ile 'okul gıdası' logosu bulunmayan ürünlerin eğitim kurumları içerisinde yer alması tamamen yasaklanacak.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birini de ambalajlı gıdalardaki yeni etiketleme sistemi oluşturuyor. Artık tüketiciler, aldıkları ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker veya toplam yağ içerdiğini, ambalaj üzerindeki belirgin ve renkli uyarı ibareleri sayesinde ilk bakışta anlayabilecek. Bu sistemle toplumsal farkındalığın artırılması ve gıda seçimlerinde şeffaflığın sağlanması hedefleniyor.

Beslenme sağlığını temelden etkileyecek bir diğer adım ise ekmek üretiminde atılıyor.

Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında kalan ekmeklik unların, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmesi zorunlu kılınacak. Bu hamle ile toplumda sıkça karşılaşılan vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi planlanırken, standartlara uymayan işletmelere yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Un zenginleştirme kurallarını ihlal edenlere 500 bin TL, etiketleme ve uyarı ibaresi eksikliği olanlara ise 200 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca aykırı bulunan ürünlere el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi sağlanacak.

Denetimler sadece katı gıdalarla sınırlı kalmayıp su güvenliğini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın gözetimindeki sularla ilgili tespit edilen usulsüzlüklerin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda, mevcut idari para cezalarına ek olarak yeni ve daha ağır yaptırımlar devreye alınacak. 2019 yılından bu yana hazırlıkları süren ve çeşitli nedenlerle ertelenen 'okul gıdası' logosu uygulaması, bu yeni kanun teklifiyle birlikte kalıcı ve sıkı bir denetim mekanizmasına dönüşecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
