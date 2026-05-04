Doğum Saatiniz Neden Bu Kadar Önemli? 4 Dakika Bütün Haritayı Değiştiriyor

Rectification, yani doğum saatini geriye dönük tahmin etme yöntemi, astrolojinin en teknik alanlarından biridir. Mantık şu: kişinin hayatındaki net olaylar (evlilik, boşanma, taşınma, büyük kazalar, iş değişimleri gibi) doğum haritasındaki transit ve progresyonlarla eşleştirilir. Ardından harita, bu olaylarla en iyi örtüşen saate doğru daraltılır.

Astrolog burada rastgele tahmin yapmaz. Elinde ciddi bir veri seti olur:

önemli yaşam dönüm noktaları

olayların tarihleri

bazen saat aralıkları

Sonra doğum saati 10–15 dakikalık dilimlere bölünerek her ihtimale göre ayrı haritalar çıkarılır. Hangi harita yaşam olaylarıyla daha “tutarlı çalışıyorsa”, en olası doğum saati o kabul edilir.

Bu yöntem modern astrolojide sistematikleşmiş olsa da kökeni oldukça eski. El-Biruni 11. yüzyılda “animodar” adı verilen bir teknikten bahsederken, doğum öncesi gökyüzü olaylarını referans alarak saat tahmini yapılabileceğini anlatır. Daha da geriye gidersek Claudius Ptolemy’nin “Tetrabiblos” eserinde bu tür hesaplamaların temellerine rastlanır. Modern dönemde ise Robert Hand gibi astrologlar bu yöntemi matematiksel ilerletmelerle daha sistematik hale getirmiştir.