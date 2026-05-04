Anadolu Şamanizmi’nde Yıldız Okuma: Türk Astrolojisinin Kayıp Sayfası
Eski Türk toplumlarında gökyüzü, yalnızca gözlemlenen bir doğa olayı değil, aynı zamanda yön belirleyen bir referans sistemi olarak kabul ediliyordu. Şaman geleneğinde kamlar, yıldızların hareketlerini ve takımyıldızların konumlarını takip ederek topluluk için karar süreçlerinde belirleyici rol üstleniyordu. Göç zamanından tarımsal döngülere kadar birçok kritik konu, gökyüzü gözlemleri üzerinden şekilleniyordu.
Zamanla bu gökyüzü okuma geleneği, İslamlaşma süreciyle birlikte farklı bir bilimsel ve kurumsal yapıya evrildi. Ancak bozkır kültüründe yıldızlara yüklenen anlamlar, halk hafızasında uzun süre yaşamaya devam etti.
Gelin, bu hikayeye birlikte ışık tutalım...
Eski Türk şaman geleneğinde gökyüzü sadece bakılan bir manzara değil, doğrudan “okunan” bir metindi.
Ay tutulması, davul ve kolektif korku
