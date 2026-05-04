Anadolu Şamanizmi’nde Yıldız Okuma: Türk Astrolojisinin Kayıp Sayfası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 23:22

Eski Türk toplumlarında gökyüzü, yalnızca gözlemlenen bir doğa olayı değil, aynı zamanda yön belirleyen bir referans sistemi olarak kabul ediliyordu. Şaman geleneğinde kamlar, yıldızların hareketlerini ve takımyıldızların konumlarını takip ederek topluluk için karar süreçlerinde belirleyici rol üstleniyordu. Göç zamanından tarımsal döngülere kadar birçok kritik konu, gökyüzü gözlemleri üzerinden şekilleniyordu.

Zamanla bu gökyüzü okuma geleneği, İslamlaşma süreciyle birlikte farklı bir bilimsel ve kurumsal yapıya evrildi. Ancak bozkır kültüründe yıldızlara yüklenen anlamlar, halk hafızasında uzun süre yaşamaya devam etti.

Gelin, bu hikayeye birlikte ışık tutalım...

Eski Türk şaman geleneğinde gökyüzü sadece bakılan bir manzara değil, doğrudan “okunan” bir metindi.

Kamlar (şamanlar), göğü Tengri’nin yazısı gibi görür; topluluğun yönünü belirleyen kişi olarak bu işaretleri yorumlardı. Bahaeddin Ögel’in de aktardığı üzere bu gök okuma pratiği; göç zamanından savaş kararına, evlilikten hayvancılığa kadar gündelik hayatın tam ortasındaydı.

Bugün kulağa biraz mistik efsane gibi gelse de, aslında oldukça “pratik” bir sistemden bahsediyoruz.

Gökyüzünü okumak: Trans değil, gözlem

Kamların gökyüzüyle ilişkisi sadece transa girip “görü almak” değildi. Asıl işin büyük kısmı gözlemdi. Mevsimlere göre belirli yıldızların doğuşu ve batışı dikkatle takip edilirdi.

Mesela Ülker (Pleiades) takımyıldızı… Türk geleneğinde “Yedi Kardeşler” ya da bazı anlatılarda “Yedi Karındaş” olarak geçer. Ülker’in şafak sökmeden önce doğuda görünmesi, baharın geldiğinin ve sürülerin yaylaya çıkması gerektiğinin işaretiydi. O kadar önemliydi ki bazı Türk topluluklarında yılın başlangıcı bile buna göre hesaplanırdı.

Bir diğer kilit yıldız ise Demir Kazık, yani bugün bildiğimiz Polaris (Kutup Yıldızı). Bozkırda yön bulmak için adeta göğe çakılmış sabit bir referans noktasıydı. İsminin “kazık” olması da boşuna değil; göğün döndüğü sabit bir merkez gibi düşünülüyordu.

Büyük Ayı takımyıldızı ise sadece yıldız kümesi değil, bir hikâyeydi. Gökyüzünde dönen bir at sürüsü gibi tasavvur edilir, bazı anlatılarda Demir Kazık etrafında dolanan bir “kader hareketi”ne dönüşürdü. Hatta kimi destanlarda yedi hırsızın kovaladığı bir kız hikâyesine bile bağlanır. Gökyüzü, resmen animasyonlu mitoloji ekranı gibi.

Ay tutulması, davul ve kolektif korku

Ay tutulması ise ayrı bir olaydı. Ayın bir canavar tarafından yutulduğuna inanılır, bunu engellemek için davul çalınırdı. Bugün “neden davul?” diye düşünüyoruz ama o dönem için ses, kötü gücü uzaklaştıran bir müdahale aracıdır.

Hilal ise tamamen başka bir sembol: yeni başlangıç. Hilal görüldüğünde yeminler edilir, yeni işlere girilir. Yani hilal motifi sadece İslam sonrası değil, çok daha eski bir bozkır hafızasının parçası.

Müneccimlik gelince ne oldu?

İslamlaşma süreciyle birlikte gökyüzü bilgisi kaybolmadı ama form değiştirdi. Selçuklu ve özellikle Osmanlı döneminde sarayda “müneccimbaşı” adıyla resmi bir makam vardı.

Ama burada ince bir ayrım var: Kamın göğe bakışı ile müneccimin göğe bakışı aynı şey değil.

Müneccimlik, Arapça “necm” (yıldız) kökünden gelen, Batlamyus’un “Tetrabiblos”u üzerinden şekillenmiş daha matematiksel ve hesap temelli bir astroloji geleneğiydi. Yani artık mesele Ülker’i görüp “yaylaya çıkın” demek değil; burçlar, gezegen döngüleri ve hesap tablolarıydı.

Takiyüddin’in 1577’de İstanbul’da kurduğu rasathane bu dönüşümün en somut örneklerinden biri. Gökyüzü artık sadece “yorumlanan” değil, ölçülen bir şeye dönüşüyordu.

Ama bu değişimle birlikte eski şamanik gökyüzü bilgisi yok olmadı; daha çok halk kültürüne çekildi. Sarayda burç hesaplanırken Anadolu’da insanlar hâlâ Ülker’e bakarak koyun kırkma zamanını belirliyordu. Sadece anlamı değişmişti.

Kayıp mı oldu, dönüşüm mü?

İlginç olan şu: El-Biruni gibi bilim insanları Türk yıldız adlarını bile kayda geçiriyor. Yani bu bilgi tamamen silinmiyor, başka bir bilim dilinin içine sızıyor.

Bugün Aladağlar’da “Demirkazık” adını taşıyan 3756 metrelik bir dağ var. Bu isim bile aslında binlerce yıllık bir gökyüzü hafızasının yere sabitlenmiş hali gibi duruyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
