Anadolu Şamanizmi’nde Yıldız Okuma: Türk Astrolojisinin Kayıp Sayfası

Kamlar (şamanlar), göğü Tengri’nin yazısı gibi görür; topluluğun yönünü belirleyen kişi olarak bu işaretleri yorumlardı. Bahaeddin Ögel’in de aktardığı üzere bu gök okuma pratiği; göç zamanından savaş kararına, evlilikten hayvancılığa kadar gündelik hayatın tam ortasındaydı.

Bugün kulağa biraz mistik efsane gibi gelse de, aslında oldukça “pratik” bir sistemden bahsediyoruz.

Gökyüzünü okumak: Trans değil, gözlem

Kamların gökyüzüyle ilişkisi sadece transa girip “görü almak” değildi. Asıl işin büyük kısmı gözlemdi. Mevsimlere göre belirli yıldızların doğuşu ve batışı dikkatle takip edilirdi.

Mesela Ülker (Pleiades) takımyıldızı… Türk geleneğinde “Yedi Kardeşler” ya da bazı anlatılarda “Yedi Karındaş” olarak geçer. Ülker’in şafak sökmeden önce doğuda görünmesi, baharın geldiğinin ve sürülerin yaylaya çıkması gerektiğinin işaretiydi. O kadar önemliydi ki bazı Türk topluluklarında yılın başlangıcı bile buna göre hesaplanırdı.

Bir diğer kilit yıldız ise Demir Kazık, yani bugün bildiğimiz Polaris (Kutup Yıldızı). Bozkırda yön bulmak için adeta göğe çakılmış sabit bir referans noktasıydı. İsminin “kazık” olması da boşuna değil; göğün döndüğü sabit bir merkez gibi düşünülüyordu.

Büyük Ayı takımyıldızı ise sadece yıldız kümesi değil, bir hikâyeydi. Gökyüzünde dönen bir at sürüsü gibi tasavvur edilir, bazı anlatılarda Demir Kazık etrafında dolanan bir “kader hareketi”ne dönüşürdü. Hatta kimi destanlarda yedi hırsızın kovaladığı bir kız hikâyesine bile bağlanır. Gökyüzü, resmen animasyonlu mitoloji ekranı gibi.