Kiracılar Dikkat! Bir Kiracı Sözleşme Yaparken Yaptığı Küçük Bir Hata Yüzünden Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Ev ve kira fiyatlarındaki dengesizlikler ev sahipleri ve kiracılar arasında sorunlara sebep olabiliyor. Ev sahipleri paralarının değerini korumaya çalışırken, kiracılar da barınma hakkını makul fiyatlarla sürdürmek istiyor. Fakat iki tarafında gözünden kaçan detaylar olabiliyor. 

'caglasekerc' isimli sosyal medya kullanıcısı ev kiralarken sözleşmede yaptığı hata yüzünden depozitosunun nasıl değer kaybettiğini anlattı. Anlattığı detay ev kiralamaya hazırlananlar için uyarı oldu.

Peki kira sözleşmesi yaparken başka nelere dikkat etmek gerekiyor?

  • Tahliye Taahhütnamesi: Sözleşme ile aynı gün imzalamayın. İçeride oturmaya başladıktan sonraki bir tarihi taşımasına dikkat edin.

  • Banka Kaydı: Kirayı asla elden vermeyin. Banka açıklama kısmına mutlaka 'Hangi yıl/ay' olduğunu ve 'Kira Bedeli' ibaresini yazın.

  • Demirbaş Listesi: Evdeki hasarları (çizik parke, bozuk musluk vb.) fotoğraflayıp sözleşmeye ek yapın. Çıkarken depozitodan haksız kesinti yapılmasını önler.

  • Aidat Ayrımı: Apartmanın demirbaş giderlerini (çatı onarımı, asansör yenileme vb.) ev sahibi, işletme giderlerini (temizlik, elektrik vb.) kiracı öder.

  • Tapu Kontrolü: Evi kiralayan kişinin gerçekten mal sahibi veya yetkili vekili olduğundan emin olun (e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz).

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
