10 Yaşında 92 Suç Kaydı Olan 'Çocuk' AVM'den Çaldıklarıyla TEM'de Yakalandı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike A. isimli kadın çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Çantasında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.