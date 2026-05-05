10 Yaşında 92 Suç Kaydı Olan 'Çocuk' AVM'den Çaldıklarıyla TEM'de Yakalandı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2026 - 13:08

İstanbul'da bir AVM'de bebek arabasında asılı olan çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk taksiyle kaçarken yakalandı. D.T. isimli çocuğun 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike A. isimli kadın çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Çantasında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı. Emniyete götürülen D.T.'nin hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.

D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
