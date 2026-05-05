Seda Sayan Yıllar Sonra Erol Köse'yi Dövdüğü Anları Anlattı!

Bu hamle magazinde adeta deprem etkisi yarattı. Seda Sayan bu hamleyi karşılıksız bırakmadı; Köse hakkında “örtülü şantaj” iddiasıyla dava açtı ve mahkemeden konuşma yasağı kararı çıkarttı.

Bu noktadan sonra olay artık basit bir tartışma olmaktan çıktı, hukuki ve kişisel bir savaşa dönüştü.

Gerilimin zirve yaptığı an ise 2011’deki bir ödül töreninde yaşandı. Seda Sayan, Erol Köse’nin bulunduğu masaya giderek önce yüzüne tükürdü, ardından da çantasıyla vurdu. Bu anlar magazin tarihine “çantalı saldırı” olarak geçti.

Olayın ardından kendi programında konuşan Sayan, Köse’ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Bu sözler uzun süre konuşuldu ve hala Türk televizyon tarihinin en sert çıkışlarından biri olarak hatırlanıyor.

Yıllar süren bu polemik, Erol Köse’nin 2026 yılında hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Seda Sayan, sonrasında yaptığı açıklamalarda “affettim ama çok beddua ettim” diyerek geçmişe dair çarpıcı ifadeler kullandı.