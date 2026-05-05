Seda Sayan Yıllar Sonra Erol Köse'yi Dövdüğü Anları Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.05.2026 - 12:29

Magazin tarihine “bu kadar da olmaz” dedirten kavgalardan biri… Seda Sayan ile Erol Köse arasındaki gerilim yıllarca gündemden düşmedi. Olay sadece sözlü atışmalarla kalmadı; davalar, canlı yayın restleşmeleri ve fiziksel gerilimlere kadar uzandı.

Seda Sayan ile Erol Köse arasında geçmişte yaşanan sert kavga, Sayan’ın yaptığı son açıklamalarla yeniden gündemin zirvesine oturdu. Yıllar önce yaşanan o olaylı geceden bahsederken kullandığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, tartışma yaratan bu çıkış, magazin tarihinin en olaylı kavgalarından birini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eCiyO...
İkilinin arasındaki tansiyon, Erol Köse’nin sosyal medya hesabından Seda Sayan’a ait olduğu iddia edilen eski fotoğrafları paylaşmasıyla tırmandı.

Bu hamle magazinde adeta deprem etkisi yarattı. Seda Sayan bu hamleyi karşılıksız bırakmadı; Köse hakkında “örtülü şantaj” iddiasıyla dava açtı ve mahkemeden konuşma yasağı kararı çıkarttı.

Bu noktadan sonra olay artık basit bir tartışma olmaktan çıktı, hukuki ve kişisel bir savaşa dönüştü.

Gerilimin zirve yaptığı an ise 2011’deki bir ödül töreninde yaşandı. Seda Sayan, Erol Köse’nin bulunduğu masaya giderek önce yüzüne tükürdü, ardından da çantasıyla vurdu. Bu anlar magazin tarihine “çantalı saldırı” olarak geçti.

Olayın ardından kendi programında konuşan Sayan, Köse’ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Bu sözler uzun süre konuşuldu ve hala Türk televizyon tarihinin en sert çıkışlarından biri olarak hatırlanıyor.

Yıllar süren bu polemik, Erol Köse’nin 2026 yılında hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi. Seda Sayan, sonrasında yaptığı açıklamalarda “affettim ama çok beddua ettim” diyerek geçmişe dair çarpıcı ifadeler kullandı.

O olayın detaylarından bahsetmiştik:

Kafa Tv'de yeni bir programa başlayan Seda Sayan "Hiçbirine bir tane dayanamayıp bir adama geçirdiniz mi?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

'En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya! Çantayla, bir de ağır, kafasına patlattım herifin. Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe. Döverim ha pis döverim, sarhoştu işime geldi. Güzel dövdüm onu!' ifadelerini kullanan Seda Sayan o sözlerle gündeme oturdu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
