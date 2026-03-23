"Git İntihar Et" Demişti: Erol Köse’ye Çektiği Sert Ayarla Tarihe Kazınan Seda Sayan’dan Açıklama Geldi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 20:21

16. kattan atlayarak hayatını kaybeden Erol Köse'nin vefatı eski defterlerin yeniden açılmasına sebep oldu. Seda Sayan'la yaşadığı ve Türk televizyon tarihine kazınan canlı yayın polemiği tekrar hatırlandı ve gündeme oturdu. Köse'yi affettiğini söyleyen Seda Sayan'dan vefat haberi sonrası ilk açıklama geldi. 

Reklam

Geçtiğimiz saatlerde 16. kattaki evinden atlayarak intihar eden Erol Köse'nin ölümü eski defterlerin yeniden açılmasına sebebiyet verdi.

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse'nin bir not bıraktığı, bir hafta önce de MSG'deki tüm haklarını kızına devrettiği ortaya çıkmıştı. 

Magazin tarihine damga vuran birçok polemiğe giren Erol Köse'ye Türk televizyon tarihinin en sert ayarı canlı yayında Seda Sayan tarafından gelmişti. Olay ise 2011 yılında kopmuştu.

Erol Köse, Twitter üzerinden Seda Sayan'ın geçmişinden çıplak fotoğraflarını paylaşarak Sayan'ı hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Hemen akabinde Seda sayan, kendisinin çıplak fotoğraflarını yayınladığı için örtülü şantaj davası açtığı Erol Köse'yle 'Cenk Koray Ekran Ödülleri' töreninde karşılaşmış ve işler iyice çığrından çıkmıştı. 

Çantasıyla Köse’nin omzuna vurarak yüzüne tüküren Sayan, “Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?” diyerek küfürler savurup üzerine yürümüştü. Araya girenler Sayan’ı sakinleştirmişti.

Bu sırada kendi hakkında da X'te iktidarsız olduğunu yazdığı için Köse’yle davalık olan Mehmet Ali Erbil, sahneden “Hepimizin yapamadığını Kadırgalı yaptı. Adam gelmiş yüzsüz yüzsüz burada oturuyor” diyerek Sayan’a destek vermişti.

Olay bu kadarla da kalmamıştı. Senelerdir birçok meme ve edit'te gördüğümüz Seda Sayan'ın o ikonik atarı da Erol Köse'yeydi.

Yaşanan olaylardan sonra Erol Köse'nin kendisi hakkında o*ospu ifadelerini kullandığını öğrenen Seda Sayan, Beyaz TV'de canlı yayınlanan programında Erol Köse'ye demediğini bırakmamıştı. 

Ben aslan gibi ortadayım' diyerek Köse'nin kendisini yargılayamayacağını belirten Seda Sayan, 'Git intihar et be! Yediğim kabımı pislemem be ne olursa olsun. Git ulan kendini as. Ben asarım kendimi, öyle bir kadınım biliyor musunuz?' gibi oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

İkili yıllar sonra, 2021 yılında barıştı. Erol Köse'nin özürler dilemesinin ardından Seda Sayan, Köse'yi affettiğini söylemişti.

Erol Köse'nin bugün vefat etmesinin ardından gözler Seda Sayan'a çevrilmişti. 2. Sayfa'ya özel bir açıklamada bulunan Seda Sayan, 'Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim...' ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
