16. Kattan Düşerek Vefat Eden Erol Köse'nin Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 18:39

Maslak'ta bulunan 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü yapımcı Erol Köse, geçtiğimiz saatlerde trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan 61 yaşındaki Köse'nin İstanbul Maslakta bulunan 16'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği açıklanırken, şüpheli ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı, dolayısıyla da yüksek ihtimalle intihar ettiği öğrenildi.

Sosyal medyanın gündemine oturan vefat haberinin ardından Erol Köse'nin sosyal medyada yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Köse'nin son paylaşımında, 'Çok mu derdin var kanka? Amaaaaan salla gitsin, gül geç, nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor ‘hayat’ denilen bu oyundan! 

Oyun mu? Evet oyun, bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon, biz aslında yoğuuuz 😂 

O zaman elbette ‘salla gitsin dertleri’!' ifadelerini kullandığı görüldü.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
