Angelina Jolie’nin Sırtını Kaplayan Dövmeler Gündem Oldu: Anlamı Merak Edildi!

Ünlü ismin sırtını neredeyse tamamen kaplayan dövmeleri, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti.

Dövmelerin anlamı ve neyi temsil ettiği ise merak konusu oldu. Jolie’nin sırtındaki bu dövmelerin, Kamboçya kökenli geleneksel Sak Yant tarzında olduğu ortaya çıktı.

Boyun kısmında yer alan “Know your rights” yazısının, hem The Clash’in şarkısına hem de Jolie’nin yıllardır sürdürdüğü insan hakları savunuculuğuna gönderme olduğu ifade ediliyor. Sol tarafta yer alan Khmer yazıları ise oğlu Maddox için yaptırdığı bir tür koruma duası olarak biliniyor. Orta ve alt bölümdeki sembol ve geometrik desenlerin ise şans, güç ve kötü enerjilerden korunma anlamı taşıyan özel Yantra’lar olduğu söyleniyor. Dövmelerin, bu alanda tanınan Ajarn Noo Kanpai tarafından özel bir teknikle işlendiği de bilinen detaylar arasında.

