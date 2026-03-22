Angelina Jolie’nin Sırtını Kaplayan Dövmeler Gündem Oldu: Anlamı Merak Edildi!

Angelina Jolie’nin Sırtını Kaplayan Dövmeler Gündem Oldu: Anlamı Merak Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.03.2026 - 22:21

Angelina Jolie bu kez oyunculuğu ya da özel hayatıyla değil, sırtını kaplayan dövmeleriyle gündeme oturdu. Dövmelerin anlamı merak konusu oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un en ikonik isimlerinden biri olan Angelina Jolie, yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla hayran bırakanlardan.

Hollywood’un en ikonik isimlerinden biri olan Angelina Jolie, yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla hayran bırakanlardan.

Mr. & Mrs. Smith, Maleficent, Tomb Raider, Salt ve Girl, Interrupted gibi yapımlarla hafızalara kazınan Jolie, kariyeri boyunca sayısız başarılı projede yer aldı. Son dönemde ise Maria filmindeki performansıyla yeniden gündeme gelen ünlü oyuncu, özel hayatı ve çocuklarıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer buluyor. 

Altı çocuğuyla olan ilişkisi, Brad Pitt'le yaşadığı, hepimizi aşka küstüren boşanma süreci ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Jolie, yıllardır hem oyunculuğu hem de güçlü duruşuyla konuşulmaya devam ediyor.

Angelina Jolie bu kez bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Angelina Jolie bu kez bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.

Ünlü ismin sırtını neredeyse tamamen kaplayan dövmeleri, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti. 

Dövmelerin anlamı ve neyi temsil ettiği ise merak konusu oldu. Jolie’nin sırtındaki bu dövmelerin, Kamboçya kökenli geleneksel Sak Yant tarzında olduğu ortaya çıktı.

Boyun kısmında yer alan “Know your rights” yazısının, hem The Clash’in şarkısına hem de Jolie’nin yıllardır sürdürdüğü insan hakları savunuculuğuna gönderme olduğu ifade ediliyor. Sol tarafta yer alan Khmer yazıları ise oğlu Maddox için yaptırdığı bir tür koruma duası olarak biliniyor. Orta ve alt bölümdeki sembol ve geometrik desenlerin ise şans, güç ve kötü enerjilerden korunma anlamı taşıyan özel Yantra’lar olduğu söyleniyor. Dövmelerin, bu alanda tanınan Ajarn Noo Kanpai tarafından özel bir teknikle işlendiği de bilinen detaylar arasında.

Şimdi hazırsanız gelin, bu dövmeleri gören sosyal medya kullanıcıları neler demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
