Orta Çağ'da Hangi Mesleği Yapardın?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 22:01

Günümüzde yaşadığın hayat, aslında geçmişte kim olacağını da fısıldıyor olabilir. Karar alma biçimin, insanlarla kurduğun ilişkiler, risk algın ve hayata bakış açın... Tüm bunlar seni Orta Çağ’ın kalabalık pazarlarında, karanlık şatolarında ya da savaş meydanlarında bambaşka bir role yerleştirebilir. 

Haydi öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Zor bir karar vermen gerektiğinde neye güvenirsin?

4. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

5. Boş zamanında ne yapmayı tercih edersin?

6. Bir kriz anında ilk tepkin ne olur?

7. Risk almak konusunda nasılsın?

8. İnsanlarla ilişkinde hangisi sana daha yakın?

9. En büyük motivasyonun nedir?

10. Sana göre en önemli değer nedir?

Bilge / Alim

Senin zihnin, sıradan olanın ötesini arayan bir yapıya sahip. Olayları yüzeyden değil derinlemesine ele alıyor, neden-sonuç ilişkilerini kurarak anlamlandırıyorsun. Orta Çağ’da yaşasaydın muhtemelen bir alim, filozof ya da saray danışmanı olurdun. İnsanlar zor zamanlarında sana gelirdi çünkü sen sadece bilgi değil, aynı zamanda perspektif sunarsın. Bilgiye olan açlığın seni sürekli gelişmeye iter. Ancak bu durum bazen seni sosyal hayattan uzaklaştırabilir. Senin için önemli olan kalabalıklar değil, anlamlı bağlantılar ve doğru bilgiler. Bu yüzden az ama öz ilişkiler kurarsın. Hayata bakışın sana uzun vadede derin bir tatmin sağlar. Çünkü sen sadece yaşamakla kalmaz, anlamaya çalışırsın. Bu da seni bulunduğun her çağda değerli bir insan yapar.

Savaşçı / Şövalye

Sen aksiyon insanısın. Düşünmekten çok harekete geçmeyi tercih edersin ve bu seni çoğu zaman öne çıkarır. Orta Çağ’da yaşasaydın bir şövalye ya da savaşçı olman kaçınılmazdı. Cesaretin ve kararlılığın sayesinde zor görevlerin altından kalkabilirdin. Rekabet seni besler. Zorluklar seni yıldırmak yerine motive eder. Ancak bazen aceleci davranman, düşünmeden hareket etmene neden olabilir. Bu da seni gereksiz risklerle karşı karşıya bırakabilir. Yine de senin enerjin ve cesaretin, bulunduğun her ortamda fark yaratır. Çünkü sen olayları değiştiren taraftasın, izleyen değil.

Zanaatkâr / Usta

Sen üretmeden duramayan bir yapıya sahipsin. Elinden bir iş çıkarmak, bir şeyi daha iyi hale getirmek seni tatmin eder. Orta Çağ’da yaşasaydın büyük ihtimalle bir usta, demirci, marangoz ya da zanaatkâr olurdun. Senin gücün istikrarda yatıyor. Gösterişli olmasa da yaptığın işler sağlamdır ve uzun ömürlüdür. İnsanlar sana güvenir çünkü sen işini ciddiye alırsın. Detaylara verdiğin önem seni diğerlerinden ayırır. Hayatta senin için önemli olan somut sonuçlardır. Boş sözlerden çok yapılan işe bakarsın. Bu da seni güvenilir ve saygı duyulan biri haline getirir.

Yalnız Gezgin / Gölge Karakter

Sen kalabalıklardan çok kendi dünyasında yaşayan birisin. Gözlem yapmayı, insanları analiz etmeyi seversin. Orta Çağ’da yaşasaydın muhtemelen bir gezgin, casus ya da yalnız bir karakter olurdun. Bağımsızlığın senin için vazgeçilmez. Kimseye bağlı kalmak istemez, kendi yolunu çizersin. Bu da seni özgür ama zaman zaman yalnız bir konuma getirir. İnsanları uzaktan anlamayı tercih edersin. Senin gücün görünmezliğinde yatıyor. Herkes sahnede rol yaparken, sen perde arkasında gerçeği görürsün. Bu da seni farklı ve derin bir karakter yapar.

