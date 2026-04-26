Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen İyi Biri misin Kötü Biri mi?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 16:01

Herkes kendini “iyi biri” olarak görmek ister ama gerçek hayatta verdiğimiz küçük kararlar aslında karakterimizin en net göstergesi olabilir. Peki sen zor bir durumda kaldığında nasıl davranıyorsun? İç sesini mi dinliyorsun yoksa işine geleni mi yapıyorsun? 

Haydi öğrenelim!

1. Kimsenin fark etmeyeceği bir hatayı gizler misin?

2. Sevmediğin biri zor durumda kalsa yardım eder misin?

3. Sırf canın istemedi diye verdiğin bir sözü bozar mısın?

4. Toplu taşımada yaşlı birine yer verir misin?

5. Başkasının başarısını kıskanıp küçümser misin?

6. Haksız olduğunu bilsen bile tartışmayı sürdürür müsün?

7. Bir arkadaşın hakkında arkasından konuşur musun?

8. İşine gelmediğinde kuralları esnetir misin?

9. Kendi çıkarın için büyük bir yalan söyler misin?

10. Kendi isteklerini başkalarının isteklerinin önünde tutar mısın?

Kesinlikle iyi birisin!

Senin cevapların, vicdanının güçlü çalıştığını gösteriyor. Çoğu durumda doğru olanı seçiyorsun ve bu senin için bir zorunluluktan çok içsel bir değer. İnsanlara yaklaşımın empatik ve dengeli. İlişkilerinde güven veren bir yapın var. Küçük çıkarlar için büyük değerlerinden vazgeçmiyorsun. Bu da seni uzun vadede sağlam karakterli biri yapıyor. Bazen zorlanman çok normal, ama sen genelde o zor anlarda bile kendini toparlayabiliyorsun. Senin “iyi” olman bir tesadüf değil, bir seçim.

Sen kötü birisin!

Cevapların, çoğu durumda kendi çıkarlarını ve anlık duygularını ön planda tuttuğunu gösteriyor. Bu seni “kötü” biri yapmaz ama başkalarının gözünde zaman zaman öyle algılanmana neden olabilir. Daha pragmatik ve kendini korumaya odaklı bir yapın var. Bu, seni hayatta ayakta tutan bir mekanizma olabilir. Ancak bu yaklaşım bazen empatiyi geri plana itebilir. İyi tarafın aslında yok değil sadece her zaman devrede değil. Küçük farkındalıklarla ve bazı anlarda durup düşünerek bu dengeyi değiştirebilirsin. Çünkü senin hikâyen hâlâ yazılıyor.

Sen gri alanda durmayı biliyorsun!

Sen ne tamamen “iyi” ne de “kötü” kalıplarına sığan birisin. Gerçekçisin. Hayata siyah-beyaz değil, gri tonlarda bakıyorsun. Duruma göre hareket edebilmen aslında güçlü bir adaptasyon yeteneği. Bazen vicdanın öne çıkıyor, bazen de kendi sınırlarını koruyorsun. Bu denge seni hayatta daha esnek kılıyor ama zaman zaman kararsız hissetmene de neden olabilir. “Doğru olan ne?” sorusu sende daha sık beliriyor. Aslında senin en büyük gücün farkındalığın. Ne yaptığını çoğu zaman biliyorsun. Bu da istersen daha “iyi” tarafa yönelmeni çok kolaylaştırır. Sen potansiyeli yüksek, sınırları kendi çizen birisin.

İlgini çekebilir:

