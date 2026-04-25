Mansur Yavaş'tan "Melih Gökçek ve Ailesini Yargılamadan Hukuktan Bahsedemezsiniz" Çıkışı

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kendisine yönelik çok daha ağır suçlamalar yöneltildiğini ancak buna rağmen bir gün bile tutuklanmadığını ifade etti.

Belediye Meclisi’nde çoğunluk olmamasına rağmen, “İstanbul halkı Refah Partisi’ni seçti” yaklaşımıyla Refah Partisi’nin gösterdiği adayın seçildiğini hatırlatan Yavaş, o dönemki siyasi olgunluğun bugün görülmediğini söyledi.

Yavaş ayrıca, günümüzde Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerin transfer edildiğini, bu partilerin birçok yerde siyasi temsil gücünü kaybettiğini belirtti.

Yerel demokrasiye müdahale edildiğini savunan Yavaş, “Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.