article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mansur Yavaş'tan "Melih Gökçek ve Ailesini Yargılamadan Hukuktan Bahsedemezsiniz" Çıkışı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 18:10

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 18 Nisan’da CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunarak süreci izleyerek geçemeyeceklerini ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Genel başkanımız (Özgür Özel) İspanya’dan döndükten sonra topluca bir karar alıp bütün dünya kamuoyu ve Türkiye’ye bunu şikayet etmemiz gerekiyor.”

Bugün ise CHP, Ankara'da toplanarak sürece dair görüşmeler gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'li tüm belediye başkanları toplandı. Toplantı sonrası Yavaş'ın sözleri gündem oldu.

Bugün Ankara’da CHP’li tüm belediye başkanları, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantının ardından konuşan Özel, belediye başkanlarının sunduğu önerilerin Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nda değerlendirilip çalışmaya alınacağını söyledi.

Gündemdeki en dikkat çekici açıklamalar ise Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş'ın hedefinde Melih Gökçek ve ailesi vardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada belediyeye yönelik süreçler ve yargı kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“ Siz bu ülkede Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz. Verdiğimiz dosyalar ortada.

O da yetmedi, geçtiğimiz günlerde Danıştay’dan oy birliği ile Gökçek’in yargılanması kararı çıktı.

Hala belediyeye müfettiş gelmedi. Bazı dosyalar var, zamanaşımına uğrasın diye bekliyorlar.”

“Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmaz”

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kendisine yönelik çok daha ağır suçlamalar yöneltildiğini ancak buna rağmen bir gün bile tutuklanmadığını ifade etti.

Belediye Meclisi’nde çoğunluk olmamasına rağmen, “İstanbul halkı Refah Partisi’ni seçti” yaklaşımıyla Refah Partisi’nin gösterdiği adayın seçildiğini hatırlatan Yavaş, o dönemki siyasi olgunluğun bugün görülmediğini söyledi.

Yavaş ayrıca, günümüzde Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerin transfer edildiğini, bu partilerin birçok yerde siyasi temsil gücünü kaybettiğini belirtti.

Yerel demokrasiye müdahale edildiğini savunan Yavaş, “Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın