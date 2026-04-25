article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mazhar Alanson’un 23 Yıllık Eşi Biricik Suden Neden Çocuk Yapmadığını Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2026 - 18:39

Okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla tepki çeken ve eleştirilere verdiği yanıtlarla gündeme gelen Biricik Suden, bu kez katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Balçiçek İlter’in sunduğu Sormazsam Olmaz programına konuk olan Suden, çocuk sahibi olmama nedenini ilk kez bu kadar açık sözlerle anlattı. Kullandığı ifadeler ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Balçiçek İlter ile Sormazsam Olmaz

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=VyGPl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mazhar Alanson’un eşi olarak tanınsa da Biricik Suden, yıllardır tarzı ve spor salonun yaptığı paylaşımlarla öne çıkan bir isim.

Yaklaşık 23 yıldır evli olan çift, son günlerde hem Suden'in sosyal medya paylaşımları hem de Alanson'un sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündeme gelmişti.

Moda dünyasındaki iddialı duruşu, yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Suden, özellikle filtresiz yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Kendine has üslubu ve dobra açıklamalarıyla magazin dünyasında ayrı bir yere sahip olan Suden, kimi zaman destek görürken kimi zaman da eleştirilerin odağı olabiliyor.

 Nisan 2026 ortasında Türkiye'de meydana gelen trajik okul saldırıları sonrası, Biricik Suden'in neden reaksiyon vermediğini soran takipçilerine verdiği yanıt büyük tepki çekmişti.

Biricik Suden hakkındaki eleştirilere cevap vermişti. Detaylardan bahsetmiştik:

Balçiçek İlter ile Sormazsam Olmaz programına katılan Biricik Suden çocuk yapmama nedenini açıkladı.

“Sıkıldığım zaman terk edebildiğim şeyleri seviyorum ben. Çocuğu da o yüzden yapmadım, tercihen yapmadım. Sıkılabilirim; ‘Alın bunu, benden istemiyorum’ diyemeyeceğim için ‘Ben o ihaleye hiç girmeyeyim’ dedim. Dayanılır bir şey değil. Ben bir de gece uyanıp kedimin, köpeğimin, Mazhar’ın nefes alışına bakarım. Bu hastalıkta bir kadının çocuğu olduğunu düşünebiliyor musun? Evhamlıyım.” şeklinde konuşan Biricik Suden'in o sözleri dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın