Mazhar Alanson’un 23 Yıllık Eşi Biricik Suden Neden Çocuk Yapmadığını Açıkladı!

“Sıkıldığım zaman terk edebildiğim şeyleri seviyorum ben. Çocuğu da o yüzden yapmadım, tercihen yapmadım. Sıkılabilirim; ‘Alın bunu, benden istemiyorum’ diyemeyeceğim için ‘Ben o ihaleye hiç girmeyeyim’ dedim. Dayanılır bir şey değil. Ben bir de gece uyanıp kedimin, köpeğimin, Mazhar’ın nefes alışına bakarım. Bu hastalıkta bir kadının çocuğu olduğunu düşünebiliyor musun? Evhamlıyım.” şeklinde konuşan Biricik Suden'in o sözleri dikkat çekti.