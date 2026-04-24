Köpek Saldırısına Uğrayan Onur Akay Entübe Edildi!

Özellikle ısırık yoluyla geçen bu bakterilerin hızla yayıldığı öğrenildi.

Halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit şüphesi üzerinde durulurken, bu enfeksiyonun kısa sürede dokulara zarar verdiği ve ciddi sonuçlara yol açabildiği vurgulandı. Bu tür vakalarda ilk saatlerin kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüz ve dudak bölgesinde de enfeksiyon geliştiği belirtilen Akay’ın yüksek ateş ve kanama nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı, bu nedenle entübe edildiği aktarıldı. Tedavinin en kritik aşamasında olduğu ve ilk 48-72 saatin hayati önem taşıdığı iddia edildi.

Sanatçının annesi Gülten Akay, oğluna 'nekrotizan fasiit' (et yiyen bakteri) teşhisi konulduğunu ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini duyurdu.