Köpek Saldırısına Uğrayan Onur Akay Entübe Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 11:27

Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve “felaket tellalı” lakabıyla anılan Onur Akay’dan korkutan haber geldi. Geçtiğimiz günlerde pitbull saldırısına uğrayan ünlü ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gelen son bilgiler ise endişeyi daha da artırdı. tv100'ün haberine göre, sanatçının annesi Onur Akay'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini duyurdu.

Kaynak: https://www.tv100.com/pitbull-saldiri...
Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Nisan 2026'da köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz bir Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda burnu ve dudağı ağır hasar alan Akay'ın burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atılmıştı.

İlk müdahalede kopan burun parçası yerine dikilmiş, ancak doku tutmayınca sanatçı tekrar ameliyata alınarak kendi dokusundan burun yapılandırması yapılmıştı.

tv100’de yer alan habere göre, Onur Akay’ın uğradığı köpek saldırısının ardından vücuduna bakterilerin bulaştığı ve bunun ciddi bir enfeksiyona yol açtığı belirtildi.

Özellikle ısırık yoluyla geçen bu bakterilerin hızla yayıldığı öğrenildi.

Halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit şüphesi üzerinde durulurken, bu enfeksiyonun kısa sürede dokulara zarar verdiği ve ciddi sonuçlara yol açabildiği vurgulandı. Bu tür vakalarda ilk saatlerin kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüz ve dudak bölgesinde de enfeksiyon geliştiği belirtilen Akay’ın yüksek ateş ve kanama nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı, bu nedenle entübe edildiği aktarıldı. Tedavinin en kritik aşamasında olduğu ve ilk 48-72 saatin hayati önem taşıdığı iddia edildi.

Sanatçının annesi Gülten Akay, oğluna 'nekrotizan fasiit' (et yiyen bakteri) teşhisi konulduğunu ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini duyurdu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
