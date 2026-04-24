Köpek Saldırısına Uğrayan Onur Akay Entübe Edildi!
Kaynak: https://www.tv100.com/pitbull-saldiri...
Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ve “felaket tellalı” lakabıyla anılan Onur Akay’dan korkutan haber geldi. Geçtiğimiz günlerde pitbull saldırısına uğrayan ünlü ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gelen son bilgiler ise endişeyi daha da artırdı. tv100'ün haberine göre, sanatçının annesi Onur Akay'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Nisan 2026'da köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz bir Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
tv100’de yer alan habere göre, Onur Akay’ın uğradığı köpek saldırısının ardından vücuduna bakterilerin bulaştığı ve bunun ciddi bir enfeksiyona yol açtığı belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın