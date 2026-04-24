Son Haliyle Gündem Olan Doğukan Güngör'den Kilo Eleştirilerine Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 10:48

Kızılcık Şerbeti sonrası sessizliğini bozan Doğukan Güngör’den 'değişim' eleştirilerine spor salonundan yanıt geldi. Ünlü oyuncunun Harper's Bazaar gecesi sonrası gündem olan son hali ve yeni dizisi Haysiyet öncesi yaptığı esprili paylaşım dikkat çekti.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Fatih" rolünden, Ocak 2026'da ünlü isimlere yönelik yürütülen bir yasaklı madde soruşturması kapsamında yapılan testlerin pozitif çıkması nedeniyle çıkarılmıştı.

Show TV yönetimi, bu gelişmenin ardından oyuncuyla yollarını ayırma kararı almış; hatta daha önce çekilen sahneleri çöpe atılarak karakteri canlandırması için Emre Dinler ile anlaşılmıştı.

Uzun bir sessizliğin ardından 22 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Harper's Bazaar etkinliğinde görüntülenen Güngör, belirgin kilo artışıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Doğukan Güngör, Harper's Bazaar gecesinde aldığı kilolarla sosyal medyanın odağı olmasının hemen ardından, spor salonundan bir paylaşım yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Aynada çektiği selfie’ye eklediği esprili notla hayranlarını hem güldüren hem de 'müsterih' olmaya davet eden Güngör, yeni projesi Haysiyet için sıkı bir kampa girdiğinin sinyallerini verdi.

Güngör, aynadaki kirleri kastederek, 'Aynanın hijyeni dışında kontrol dışı bir durum yok. Müsterih olun' diyerek sosyal medyadaki tartışmalara cevap verdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
