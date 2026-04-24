Rihanna’nın İç Çamaşırı Koleksiyonu İçin Verdiği Pozlar Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 10:17

Nisan 2026’da W Magazine kapağı için kızı ile verdiği pozlarla hem moda dünyasını hem de sosyal medyayı sallayan Rihanna, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Minik kızıyla olan benzerliği günlerce konuşulan yıldız, şimdi de kendi iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Cesur tarzını bir kez daha konuşturan Rihanna’nın iddialı pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Müziği, stili ve iş dünyasındaki hamleleriyle her adımı olay olan Rihanna, son dönemde anneliğiyle gündemde.

Rihanna'nın Nisan 2026'da W Magazine kapağı için kızı Rocki Irish Mayers ile birlikte verdiği pozlar, hem moda dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Rocki'nin yüz hatlarının, özellikle de bakışlarının ve dudak yapısının Rihanna'nın bebeklik fotoğraflarıyla olan benzerliğine dikkat çekti.

Rihanna, şimdi de iç çamaşırı markası Savage X Fenty’nin yeni "Monamour" koleksiyonu için verdiği pozlarla gündeme geldi.

Kendi markası Savage X Fenty ile moda sektöründe ciddi bir başarı yakalayan Rihanna, zaman zaman kampanya çekimlerinde bizzat yer alarak “ben buradayım” demeyi de ihmal etmiyor.

Son kampanya çekimleri için kamera karşısına geçen Rihanna, kırmızı tonların hakim olduğu oldukça iddialı bir iç çamaşırı takımıyla poz verdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
