İrem Helvacıoğlu’ndan Kendi Soyadını Verdiği Kızı Sora ile Duygulandıran 23 Nisan Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 09:27

İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile yollarını ayırmasının ardından aldığı destekle gündemde kalmaya devam ederken, bu kez kızı Sora ile yaptığı 23 Nisan paylaşımıyla dikkat çekti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı minik kızıyla kutlayan Helvacıoğlu’nun o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini 17 Nisan 2026 tarihinde tek celsede sonlandırarak anlaşmalı olarak boşandılar.

2024 yılında evlenen ve 2025'te kızları Sora'yı kucaklarına alan çiftin boşanma süreci, özellikle çocuklarının soyadı ve mali yükümlülükler konusundaki ilginç detaylarla gündeme geldi.

Boşanmanın en çok konuşulan detayı, 6 aylık kızları Sora'nın soyadı oldu. İrem Helvacıoğlu, kızının kendi soyadını (Helvacıoğlu) taşımasını talep etti.

İddialara göre Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu'na herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek, ayrıca çocuğun eğitim ve okul masraflarına karışmamak şartıyla kızının 'Helvacıoğlu' soyadını almasını kabul etti.

Boşanma davasının hemen ardından Helvacıoğlu, sosyal medya profillerinden 'Kaspar' soyadını kaldırdı ve eski eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi.

İrem Helvacıoğlu, boşanmanın ardından, 6 aylık kızı Sora ile ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Boşanma sonrası kızıyla baş başa yeni bir sayfa açan oyuncunun mutluluğu ve Sora'nın 23 Nisan karesi büyük beğeni topladı.

Helvacıoğlu, desteğin büyük kısmının kadınlardan geldiğini belirterek, 'Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız' ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
