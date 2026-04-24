İrem Helvacıoğlu’ndan Kendi Soyadını Verdiği Kızı Sora ile Duygulandıran 23 Nisan Paylaşımı!

2024 yılında evlenen ve 2025'te kızları Sora'yı kucaklarına alan çiftin boşanma süreci, özellikle çocuklarının soyadı ve mali yükümlülükler konusundaki ilginç detaylarla gündeme geldi.

Boşanmanın en çok konuşulan detayı, 6 aylık kızları Sora'nın soyadı oldu. İrem Helvacıoğlu, kızının kendi soyadını (Helvacıoğlu) taşımasını talep etti.

İddialara göre Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu'na herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek, ayrıca çocuğun eğitim ve okul masraflarına karışmamak şartıyla kızının 'Helvacıoğlu' soyadını almasını kabul etti.

Boşanma davasının hemen ardından Helvacıoğlu, sosyal medya profillerinden 'Kaspar' soyadını kaldırdı ve eski eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi.