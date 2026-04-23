Mirasını Devlete Bırakacağını Açıklayan İbrahim Tatlıses'in Milyonluk Serveti Ortaya Çıktı!

Mirasını Devlete Bırakacağını Açıklayan İbrahim Tatlıses'in Milyonluk Serveti Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2026 - 12:00

İbrahim Tatlıses’in vasiyet açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü! “Tüm mal varlığımı devlete bırakacağım” sözleriyle dikkat çeken ünlü sanatçının yıllar içinde kurduğu servetin detayları merak konusu oldu. Sabah Gazetesi’nden muhabir Gökhan Gökduman’ın haberine göre, Tatlıses’in gayrimenkul imparatorluğu adeta dudak uçuklattı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İbrahim Tatlıses, Nisan ayının başlarında yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkikler sonucunda kendisine safra kesesi iltihabı (kolesistit) kaynaklı bakteriyel enfeksiyon tanısı konmuştu.

İbrahim Tatlıses, Nisan ayının başlarında yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkikler sonucunda kendisine safra kesesi iltihabı (kolesistit) kaynaklı bakteriyel enfeksiyon tanısı konmuştu.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, safra kesesinde ciddi bir iltihap ve büyük taşlar olduğunu belirtermiş, ameliyatın başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. Yaklaşık iki haftalık bir tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından 22 Nisan 2026 tarihinde taburcu olan Tatlıses, hastane çıkışında sağlığının iyi olduğunu belirtmiş ve çocuklarıyla yaşadığı miras tartışmaları nedeniyle vasiyetini devlete bıraktığını açıklayarak gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu olmasının ardından “Tüm mal varlığımı devlete bırakacağım. Çocuklara kuruş yok. Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Bana babamdan para kalmadı, kendim kazandım” sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı.

Tatlıses’in yıllar içinde oluşturduğu servetin büyük bir kısmı gayrimenkullerden oluşuyor.

İşte İbrahim Tatlıses'in bilinen mal varlıklarından bazıları:

Sabah'ın haberine göre, Tatlıses’in açıklamalarının ardından miras hukukuna dair tartışmalar da gündeme geldi. Uzmanlara göre, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan “saklı pay” hakkı nedeniyle mirasın tamamen devlete bırakılması hukuken sınırlı olabilir.

Bu durumda çocukların dava açarak yasal paylarını talep edebileceği öğrenildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
