Hastaneden Taburcu Olan İbrahim Tatlıses Vasiyetini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 13:40

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden İbrahim Tatlıses, bu kez sağlık durumu ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemde. Geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, geçirdiği operasyon sonrası taburcu edildi. Süreç boyunca hem sağlık durumu hem de ailesiyle ilgili gelişmeler dikkat çekerken, Tatlıses’in hastane çıkışında verdiği “vasiyet” yanıtı ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Umut Ünver

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DXbhnvOiBzq/
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlk etapta sağlık durumuna dair net bir bilgi paylaşılmaması, hayranlarını endişelendirdi.

Yapılan kontroller sonrası Tatlıses’in safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşadığı ve bu nedenle operasyon geçirdiği öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle ameliyata alınan sanatçının operasyonunun başarılı geçtiği ve bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Bu süreçte dikkat çeken bir diğer detay ise uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı’nın hastaneye gelmesi oldu. Aile içindeki buzların bu süreçte kısmen eridiği ortaya çıkmıştı.

Hastaneden taburcu edilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kameralara konuşan İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı.

Hastane sürecinin ardından kameraların karşısına geçen İbrahim Tatlıses’e yöneltilen “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusu ise gündeme damga vurdu.

Umut Ünver'in kamerasına konuşan İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı. 'Kuruş yok. Parayı ben kazanmışım. Kime ne? Devlete bıraktım.' şeklinde konuşan Tatlıses, oğlu Ahmet için “Hayatımdan A harfini bile sildim” dedi.

Mal varlığı ve mirasıyla ilgili daha önce de sık sık konuşulan sanatçının bu sözleri gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
