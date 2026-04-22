Müjdat Gezen'i Hastanelik Eden Sahnedeki Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yaşanan gerilimin ardından sahneye çıkan Müjdat Gezen, durumu yatıştırmak yerine gelen tepkilerin artması üzerine net bir karar aldı ve

“Madem bu kadar şikayet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından sahneyi terk eden Gezen, kulise geçti. Kısa süre sonra rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekibin yaptığı açıklamada, hem sanatçının sağlık durumu hem de seyir güvenliği nedeniyle oyunun ertelendiği duyuruldu.