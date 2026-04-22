Müjdat Gezen'i Hastanelik Eden Sahnedeki Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 11:25

Tiyatro sahnesinde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Müjdat Gezen’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan kriz, bu kez ortaya çıkan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Oyunun henüz başında yaşanan gerilimin kayıt altına alınan anları, tartışmanın nasıl büyüdüğünü gözler önüne serdi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmesi planlanan Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan kriz, oyunun başında patlak vermişti.

Yaşanan gerilimin ardından sahneye çıkan Müjdat Gezen, durumu yatıştırmak yerine gelen tepkilerin artması üzerine net bir karar aldı ve

“Madem bu kadar şikayet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından sahneyi terk eden Gezen, kulise geçti. Kısa süre sonra rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekibin yaptığı açıklamada, hem sanatçının sağlık durumu hem de seyir güvenliği nedeniyle oyunun ertelendiği duyuruldu.

VIP koltukların yerini beğenmeyen bir seyircinin tepki göstermesiyle başlayan olaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Seyircinin sahneyi net göremediğini söyleyerek yüksek sesle itiraz etmesi üzerine ortam gerilmişti. Ceyhun Fersoy’un paylaştığı görüntüler o anlarda yaşananları ortaya koydu.

Görüntülerde, seyircinin henüz oyun tam başlamadan tepki gösterdiği ve salondaki atmosferin o an itibarıyla gerildiği anlar dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
