Bergüzar Korel’in Verdiği Kiloların Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 09:42

Magazin gündeminde bu kez hem kariyeri hem de son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken bir isim var: Bergüzar Korel. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, hem özel hayatı hem de geçirdiği fiziksel değişimle konuşulmaya devam ediyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Bergüzar Korel zayıflığının sırrını paylaştı.

Bergüzar Korel, kariyerine adım attığı ilk yıllardan itibaren güçlü oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Özellikle Binbir Gece dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Korel, bu projeyle adeta yıldızını parlatmıştı.

Ardından yer aldığı Karadayı ve Vatanım Sensin gibi projelerle başarısını perçinleyen oyuncu, yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Korel, son dönemde daha çok ailesi ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık konuşulan Bergüzar Korel, bu değişimin arkasındaki süreci ilk kez bu kadar net anlattı.

4 ayda 20 kilo verdiği öğrenilen Korel, başlangıçta “midemi aldırdım” diyerek yapılan yorumlara gönderme yaparken, aslında yaşadığı durumun çok daha farklı olduğunu ifade etti.

@nurmagazins'in paylaşımına göre Bergüzar Korel süreci şöyle anlattı:

“Ciddi bir yeme bozukluğum vardı, gerçekten çok yemek yiyordum. Onun sonradan duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım. Sonra iki çocuk ardı ardına 25-30 kilo aldım. Sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin nedeni çok spor yapmam.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
