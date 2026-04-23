article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gırgıriye Tartışması Sonrası Demet Akalın’dan Gülben Ergen'e Olay Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2026 - 10:13

Gırgıriye Müzikali’nde yaşanan kriz magazin gündemini sarsarken, tartışmanın yankıları büyümeye devam ediyor! Müjdat Gezen’in seyirciyle yaşadığı tartışma sonrası hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, ünlü isimlerin açıklamalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Bu kez gündemde Demet Akalın ve Gülben Ergen var!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Nisan akşamı sahnelenen Gırgıriye Müzikali’nde bir seyircinin oturduğu yeri beğenmemesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü.

Müjdat Gezen ile seyirci arasında yaşanan münakaşa sonrası usta sanatçı fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yaşananlar kısa sürede gündem olmuştu.

Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ardından Gırgıriye Müzikali sonrası Gülben Ergen’in verdiği röportaj da dikkat çekmişti.

O röportajdan ve Demet Akalın'ın tepkisinden bahsetmiştik:

Gülben Ergen’in açıklamalarının ardından daha önce sosyal medya paylaşımıyla tepki gösteren Demet Akalın’a, Gece Muhabiri Samet Aday mikrofon uzattı.

Akalın yaptığı paylaşım ve Gülben Ergen hakkında şu ifadeler kullandı:

“Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmişti. Ben de biraz kinciyim, huyum pis. Rövanşı aldım demiyorum. Onun da üç tane evladı var, üç evladını büyüttü. O hep söyler ‘Ben bir Cumhuriyeti yönetiyorum’ diye. Onunla da öyle didişirim ama benim kızıma Kâbe’den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben öyle arada kızarım, o bakmasın bana.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın