Bergüzar Korel Konservatuvar Yıllarında Maruz Kaldığı Zorbalığı Yıllar Sonra Anlattı!

Bergüzar Korel Konservatuvar Yıllarında Maruz Kaldığı Zorbalığı Yıllar Sonra Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2026 - 09:22

Bergüzar Korel’den yıllar sonra gelen açıklama gündem oldu! Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz ünlü oyuncu, bu kez geçmişine dair yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti.Bergüzar Korel, Esra Ruşan’ın programında konservatuvar yıllarında uzun boyu nedeniyle zorbalığa uğradığını açıkladı.

Konservatuvar yıllarında yaşadıklarını anlatan Korel’in sözleri kısa sürede sosyal medyada da yankı buldu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı açıklamalarla sık sık konuşuluyordu.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı açıklamalarla sık sık konuşuluyordu.

Daha önce yaşadığı yeme bozukluğunu ve kilo verme sürecini açık yüreklilikle paylaşan oyuncu, şimdi de konservatuvar yıllarına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördüğü yıllara değinen Korel, o dönemde üst sınıf öğrencileri tarafından zaman zaman zorbalığa maruz kaldığını açıkladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördüğü yıllara değinen Korel, o dönemde üst sınıf öğrencileri tarafından zaman zaman zorbalığa maruz kaldığını açıkladı.

Aralarında Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın ve Gürgen Öz’ün de bulunduğu isimlerin kendisine boyu üzerinden takıldığını söyleyen Korel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Konservatuvarda birinci sınıfta okurken dörde giden Sarp Akkaya, Tayanç Ayaydın, Gürgen Öz, uzun boyum yüzünden beni zorbalardı. Sarp ben gelince ‘Ay ay yer mi sarsılmaya başladı’ diye hep birlikte gülerlerdi.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
