Gırgıriye Müzikali'ndeki Kriz Sonrası Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Tiyatro Çıkışı

VIP bölümünde oturan ve sahneyi net göremediğini belirten bir kadın izleyici, oyunun henüz başında yerinden kalkarak sahne önüne geldi ve doğrudan Müjdat Gezen ile tartışmaya başladı.

Gezen, seyirciyi sakinleştirmeye çalışarak 'Yarın sizi en ön sırada misafir edelim' teklifinde bulunsa da tartışma devam etti. Artan tepkiler ve salondaki huzursuzluk üzerine Gezen, 'Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz' diyerek sahneyi terk etti.