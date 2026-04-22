article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gırgıriye Müzikali'ndeki Kriz Sonrası Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Tiyatro Çıkışı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2026 - 15:13

Son günlerde sahnelenen Gırgıriye Müzikali, sadece performansıyla değil yarattığı tartışmalarla da gündemde. Özellikle ülke genelinde yaşanan acı olayların hemen ardından sahnelenen oyunda gerçekleşen kriz gündeme damga vurdu. Bu tartışmaların ortasında ise Kıvanç Kılınç’ın tiyatroya dair yaptığı çıkış dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Nisan 2026 akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nde yaşanan olaylar, organizasyonel aksaklıklar ve sağlık kriziyle gündem oldu.

VIP bölümünde oturan ve sahneyi net göremediğini belirten bir kadın izleyici, oyunun henüz başında yerinden kalkarak sahne önüne geldi ve doğrudan Müjdat Gezen ile tartışmaya başladı.

Gezen, seyirciyi sakinleştirmeye çalışarak 'Yarın sizi en ön sırada misafir edelim' teklifinde bulunsa da tartışma devam etti. Artan tepkiler ve salondaki huzursuzluk üzerine Gezen, 'Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz' diyerek sahneyi terk etti.

O anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı:

“Gibi” dizisindeki İlkkan karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Kıvanç Kılınç, tiyatroya dair düşüncelerini peş peşe sıraladı.

twitter.com

Kılınç, tiyatronun yalnızca salonunda oynanabileceğini savunurken, salon içinde gerçekleşen her gösterinin tiyatro olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti. Seyirci düzenine de değinen oyuncu, koltuklar arasında oluşturulan ayrımı “kapitalist bir fırsatçılık” olarak nitelendirdi. Tüm izleyicilerin eşit olması gerektiğini vurgulayan Kılınç, oyunculuğu “bir zanaat” olarak tanımlayarak bu mesleğin abartılmaması gerektiğini söyledi. Açıklamalarının sonunda ise “Yaşasın kalaslar ve hevesler, yaşasın simsarsız tiyatro” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın