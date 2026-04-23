53 Yaşına Giren Cem Yılmaz’dan Dikkat Çeken Paylaşım: “Ben Sizden Razıyım…”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2026 - 11:39

Türk mizahının en ikonik isimlerinden Cem Yılmaz, bu kez hem doğum günü hem de yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. 53 yaşına giren ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla hem takipçilerine seslendi hem de 23 Nisan coşkusuna kayıtsız kalmadı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Stand-up gösterileri, sinema filmleri ve kendine has üslubuyla yıllardır Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, kariyeri boyunca hem güldüren hem düşündüren işleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

G.O.R.A., A.R.O.G., Arif V 216 gibi projelerle hafızalara kazınan Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Cem Yılmaz, son dönemde dijital platformlarda yayınlanan CMXXIV gibi yeni nesil stand-up gösterileri ve merakla beklenen GORA 4 GORA filminin hazırlıklarıyla adından bahsettiriyor.

53 yaşına giren Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı uzun ve samimi paylaşımla dikkat çekti.

'Evet… Ben sizden razıyım. Ufak tefek kusurlar olur, onlar düzelir… Sizlerle geçen 53 yıldan neşe aldım, mutlu oldum. Hoşuma gitmeyen şeyleri de söyledim; bazen düzelttiniz, bazısı aynen devam… Sağlık olsun diyor, dikkatle takip etmeye devam ediyorum 🌹

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, hepinize de tavsiye ederim… Her zamanki gibi ısrar yok 🫵🏻 You know better! As always 🧿🌹

Sincerely yours, faithfully mine :)'

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
