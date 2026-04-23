Ünlü İsimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Paylaşımları!

Bir milletin geleceğe umutla baktığı en özel günlerden biri… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü, bu yıl da yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve duyguyla kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan inancın, bağımsızlığın ve umut dolu yarınların simgesi.

Bugün sokaklarda dalgalanan bayraklar, okullarda yankılanan çocuk sesleri ve yüzlerdeki o tarifsiz heyecan, hepimize aynı duyguyu hatırlatıyor: Bu ülkenin yarınları çocukların ellerinde şekilleniyor. Ünlü isimler de bu anlamlı günü unutmadı; yaptıkları paylaşımlarla hem çocukların neşesine ortak oldu hem de 23 Nisan’ın taşıdığı derin anlamı bir kez daha hatırlattı.