Aysel Gürel’in Dans Ederken Bir Anda Soyunup Elbisesini Değiştirme Nedeni Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 08:58

Türk pop müziğinin efsane söz yazarı Aysel Gürel'le ilgilli anlatılan olay gündeme geldi. Oyuncu Levent Kazak'ın anlattığı olayda yaşananlar okuyanları hem şaşırttı hem de güldürdü. Renkli kişiliğiyle hafızalara kazınan Gürel’in dans pistindeki anları şaşkına çevirdi.

Türk pop müziğinin en sıra dışı kalemlerinden biri olan Aysel Gürel, yalnızca yazdığı unutulmaz şarkı sözleriyle değil, renkli kişiliği ve “sınır tanımaz” halleriyle de hafızalara kazınmıştı.

Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, Sertab Erener ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerin seslendirdiği 'Firuze', 'Ünzile', 'Hadi Bakalım' ve 'Değer mi?' gibi yüzlerce hit şarkının söz yazarı olan, renkli perukları, abartılı makyajı ve sıra dışı kostümleriyle toplumun dayattığı kalıplara meydan okuyan Aysel Gürel 'Deli Aysel' lakabıyla tanınıyordu.

Onu tanıyanların dilinden düşmeyen anılar ise yıllar geçse de hâlâ sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak oyuncu Levent Kazak'ın X'te paylaştığı anı, kısa sürede gündem oldu. 90’lı yılların başında Bodrum Halikarnas’ta geçen bu hikâyede, Metin Kaçan ile birlikte eğlenen bir arkadaş grubuna tesadüfen dahil olan Levent Kazak, Aysel Gürel’i enerjisi ve sıra dışı tavırlarıyla yeniden gündeme taşıdı. Gece ilerlerken dans pistine çıkan Gürel’in, kalabalığın ortasında bir anda elbisesini çıkarıp çantasından yeni bir kıyafet giyerek dansına devam etmesi ise herkesi şaşkına çevirmiş.

İşin en eğlenceli kısmıysa sonrasında ortaya çıkıyor! Meğer Gürel, tatil öncesi yaptığı alışverişte aldığı onlarca kıyafeti kısa sürede giymek için kendi kendine bir “plan” yapmış. Her iki saatte bir kıyafet değiştirmesi gerekiyormuş ve o an da tam bu plana denk gelmiş!

