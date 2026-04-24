Aysel Gürel’in Dans Ederken Bir Anda Soyunup Elbisesini Değiştirme Nedeni Kahkahaya Boğdu!

Son olarak oyuncu Levent Kazak'ın X'te paylaştığı anı, kısa sürede gündem oldu. 90’lı yılların başında Bodrum Halikarnas’ta geçen bu hikâyede, Metin Kaçan ile birlikte eğlenen bir arkadaş grubuna tesadüfen dahil olan Levent Kazak, Aysel Gürel’i enerjisi ve sıra dışı tavırlarıyla yeniden gündeme taşıdı. Gece ilerlerken dans pistine çıkan Gürel’in, kalabalığın ortasında bir anda elbisesini çıkarıp çantasından yeni bir kıyafet giyerek dansına devam etmesi ise herkesi şaşkına çevirmiş.

İşin en eğlenceli kısmıysa sonrasında ortaya çıkıyor! Meğer Gürel, tatil öncesi yaptığı alışverişte aldığı onlarca kıyafeti kısa sürede giymek için kendi kendine bir “plan” yapmış. Her iki saatte bir kıyafet değiştirmesi gerekiyormuş ve o an da tam bu plana denk gelmiş!