Acıya Kalbi Dayanmamış: Ferdi Atuner'in Vefatının Ardındaki Yürek Burkan Detay!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2026 - 13:33

Usta sanatçı Ferdi Atuner’in aramızdan ayrılışı, sanat dünyasını derin bir yas boğarken vefatının ardındaki detaylar herkesin yüreğini burktu. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Atuner'in vedası, sadece bir sanatçının kaybı değil, aynı zamanda hüzün dolu bir kavuşma hikayesine dönüştü.

Ölüm haberiyle sevenlerini sarsan usta oyuncunun, bu dünyadaki son günlerini büyük bir keder içinde geçirdiği ortaya çıktı.

Usta tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 22 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Bahçelievler'deki evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 82 yaşında vefat etti.

Ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamalarda, sanatçının bir süredir yaşlılığa bağlı bazı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

1944 Erzincan doğumlu olan Atuner; 'Olacak O Kadar', 'Çocuklar Duymasın', 'En Son Babalar Duyar' ve 'Bez Bebek' gibi hafızalara kazınan pek çok projede rol alarak Türk sanat dünyasında derin izler bırakmıştı.

22 Nisan 2026'da hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Atuner, bugün (23 Nisan 2026) düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu için ilk olarak bugün Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Sanatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncunun oğlunun yaptığı açıklamaya göre, Ferdi Atuner'in eşini 15 gün önce kaybettiği öğrenildi.

Ferdi Atuner'in oğlu 'Yaşlılık, üzüntü... Buraya kadarmış dedik. Eşini kaybettikten sonra benim içime doğdu. 'Bunun arkası gelir' dedim. Ama çok çabuk oldu, bu kadar erken beklemiyordum açıkçası.' ifadelerini kullandı.

Ferdi Atuner'e kızı da duygusal sözlerle veda etti.

İlayda Atuner, törende yaptığı konuşmada; 'Bir ay önce annemi kaybetmenin acısına dayanamadığını düşünüyorum. Kalbi bu ayrılığa daha fazla izin vermedi' diyerek usta oyuncunun son dönemindeki derin üzüntüsünü dile getirdi.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
