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Çocuğunuz İçin Doğru Üniversite Seçimi Nasıl Yapılır?

etiket Çocuğunuz İçin Doğru Üniversite Seçimi Nasıl Yapılır?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 13:46
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Daha dün ilk adımını atarken ellerinden tuttuğunuz o minik çocuk, bugün büyüdü de hayatının en önemli dönüm noktalarından birinin eşiğine geldi... Bir ebeveyn olarak onun için en iyisini, en güzelini istemenizden daha doğal hiçbir şey olamaz. Ancak bu kritik virajda direksiyona geçmek yerine, onun yanındaki o güven veren yolcu koltuğunda oturmamız gerekiyor. 

Gelin, bu stresli ama bir o kadar da heyecan verici tercih dönemini çocuğunuzla birlikte nasıl en sağlıklı şekilde atlatabileceğinize omuz omuza bir bakalım.

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1. Onun kendi sesini duymasına izin vermelisin.

Belki senin de kendi gençliğimizden kalan, içinde ukte olmuş bazı hayallerin vardır ama unutma ki bu artık tamamen onun hayatı. Çocuğunun gerçekten ne istediğini, hangi alana ilgi duyduğunu anlamak için onunla uzun ve yargısız sohbetler etmelisin. Çünkü bazen gençler sırf ailelerini mutlu etmek için kendi asıl isteklerini arka plana atabilirler, lütfen buna izin vermeyin.

2. Yeteneklerini ve sınırlarını birlikte keşfedin.

Çocuğunuzun okul hayatı boyunca hangi konularda doğal bir yeteneği olduğunu, neleri yaparken zorlansa bile pes etmediğini en iyi siz gözlemlediniz. Bu güçlü yönlerini ona hatırlatın ve seçeceği bölümün bu yeteneklerle ne kadar örtüştüğünü birlikte sıcacık bir çay eşliğinde masaya yatırın.

3. Emek olmadan yemek olmaz.

Hangi üniversiteyi veya bölümü seçerse seçsin, günün sonunda o evrensel kural mutlaka karşısına çıkacaktır. Ona, yeteneklerin bir yere kadar kapıyı araladığını ancak asıl kalıcı başarının her zaman disiplinli ve çok çalışmaktan geçtiğini samimiyetle anlatmalısın.

4. Sadece etikete değil, eğitimin özüne dikkat edin.

Sırf adı çok duyulmuş, çok popüler bir üniversite diye, çocuğunuzun aslında hiç ilgisini çekmeyen bir bölüme yönelmesine engel olun. Bazen genel adı daha az bilinen ama o spesifik bölümde harikalar yaratan, mükemmel akademisyenlere sahip okullar çok daha ufuk açıcı olabilir.

5. Kampüs havasını birlikte soluyun.

Mümkünse eğer, listenizdeki favori üniversitelere mutlaka fizikse turlar düzenleyin. Çocuğunuz o kantinde oturduğunda veya o devasa kütüphaneyi gördüğünde içinde 'Evet, ben tam olarak buraya aidim' hissiyatını yakalayabilmeli. O ruhu ve içsel aidiyet hissini bulduğunuz an, zaten diğer seçenekler kendiliğinden yavaşça elenip gidecektir.

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6. Şehir dışı mı, aile yanı mı ikilemini çözmelisiniz.

Farklı bir şehirde tek başına üniversite okumak, bir gencin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi için harika bir hayat okuludur. Yanınızda kalması ona her zaman güvenli bir liman sunarken, dışarıda olması onu gerçek hayata çok daha hızlı ve olgun bir şekilde hazırlayabilir. Bu konuyu karşılıklı oturup tamamen artı ve eksileriyle, şeffaf bir şekilde konuşarak karara bağlamalısınız.

7. Mesleklerin gelecekteki evrimini konuşun.

İçinde yaşadığımız dünya inanılmaz bir hızla değişiyor ve bugün çok popüler olan bazı meslekler belki de on yıl sonra bambaşka bir şekil alacak. Bu yüzden çocuğunuzu sadece bugünün değil, geleceğin dünyasında da esnek olabileceği, kendini sürekli güncelleyebileceği alanlara yönlendirmeye çalışın.

8. Tercih listesini mantıklı bir stratejiyle yapın.

O büyük ve heyecanlı gün geldiğinde, tercih listesini yaparken sadece hayalleri değil, matematiği ve gerçekleri de masada tutun. Listenin en başına en çok istediği o 'uçuk' veya zor hayalleri yazmaktan kesinlikle çekinmeyin, bırakın o güzel umut orada parlasın. Ancak listenin orta ve son kısımlarını, aldığı puana uygun ve yerleştiğinde onu mutsuz etmeyecek gerçekçi seçeneklerle donatarak o güven ağını mutlaka örün. Böylece hem onun kalbindeki hayallere adil bir şans vermiş hem de açıkta kalma riskini en aza indirmiş olursunuz.

9. B planının varlığıyla onu rahatlatın.

Sınav sonuçları veya yerleştirmeler her zaman tam da beklediğimiz gibi gelmeyebilir ve inanın bana bu asla dünyanın sonu değildir. Ona, eğer bu sene işler istediği gibi gitmezse önünde hazırlanabileceği koskoca bir yıl daha olduğunu hissettirin.

10. Son sözü ona bırakın!

Tüm araştırmaları beraber yaptınız, o uzun sohbetleri ettiniz, artıları ve eksileri masaya döktünüz; şimdi artık sizin için bir adım geri çekilme vakti geldi. O tercih formundaki son onaya basacak olan parmak, önündeki o hayatı bizzat yaşayacak olan kişinin, yani çocuğunuzun parmağı olmalı. O kendi kararının sorumluluğunu tam olarak aldığında, üniversite hayatı boyunca karşısına çıkacak zorluklarla da çok daha güçlü bir şekilde baş edecektir. Siz sadece o butona basarken sıcacık bir gülümsemeyle gözlerinin içine bakıp 'Seninle gurur duyuyorum' deyin, inanın gerisi kendiliğinden çok güzel gelecek.

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miray soysal
miray soysal
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