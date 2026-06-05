Çocuğunuz İçin Doğru Üniversite Seçimi Nasıl Yapılır?

Daha dün ilk adımını atarken ellerinden tuttuğunuz o minik çocuk, bugün büyüdü de hayatının en önemli dönüm noktalarından birinin eşiğine geldi... Bir ebeveyn olarak onun için en iyisini, en güzelini istemenizden daha doğal hiçbir şey olamaz. Ancak bu kritik virajda direksiyona geçmek yerine, onun yanındaki o güven veren yolcu koltuğunda oturmamız gerekiyor.

Gelin, bu stresli ama bir o kadar da heyecan verici tercih dönemini çocuğunuzla birlikte nasıl en sağlıklı şekilde atlatabileceğinize omuz omuza bir bakalım.