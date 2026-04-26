Hasat Başladı: Kilosu 300 Liradan Satılıyor! Şifa Deposu Olarak Biliniyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Hatay’ın Altınözü ilçesinde zahter hasadı başladı. Bölgenin en kıymetli aromatik bitkilerinden biri olan zahter, hem mutfaklarda geniş kullanım alanı hem de yüksek talebiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Tarlada başlayan yoğun mesai, Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bir lezzet yolculuğuna dönüşüyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde baharın gelişiyle birlikte zahter hasadı başladı.

Bölgenin en karakteristik aromalarından biri olan zahter, hem mutfaktaki kullanımı hem de “şifa deposu” olarak görülmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Tarladan çıkış fiyatı 300 TL civarında olan ürün, farklı şehirlere gönderildiğinde 350–400 TL bandına kadar yükseliyor.

Kozkalesi Mahallesi’nde yaklaşık 8 dönümlük bir alanda yetiştirilen zahterde bu yıl verim yüz güldürüyor.

Üreticiler, sezon sonunda yaklaşık 10 tonluk bir rekolte bekliyor. Mart ortasında başlayan hasat süreci ise haziran sonuna kadar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan toplama mesaisi, gün boyu sürüyor.

Üreticiler zahteri artık daha temiz ve hızlı olması nedeniyle makasla topluyor.

Bu yöntem hem ürünün kalitesini koruyor hem de sofraya daha özenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Toplanan zahterler başta Adana, Mersin ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasına, hatta yurt dışına gönderiliyor.

Bölge halkı için zahter sadece bir bitki değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Et ve tavuk yemeklerinden salatalara, böreklerden kahvaltılık karışımlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Aynı zamanda kaynatılarak çay gibi tüketilmesi de oldukça yaygın.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
