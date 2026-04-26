Haberler
Yaşam
Tenceredeki Gökkuşağı Lekelerinin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı

Tenceredeki Gökkuşağı Lekelerinin Asıl Sebebi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 13:40

Mutfakta en sık karşılaşılan ama en çok yanlış anlaşılan detaylardan biri, tencere ve tavaların iç yüzeyinde zamanla oluşan renkli lekeler. Mavi, mor ya da gökkuşağını andıran bu izler çoğu zaman pas sanılsa da aslında çok daha basit bir fiziksel sürecin sonucu. Özellikle paslanmaz çelik ürünlerde görülen bu durum, yüksek ısı ve metal yüzey etkileşimiyle ortaya çıkıyor. Peki bu lekeler neden oluşuyor ve gerçekten bir sorun teşkil ediyor mu?

Kaynak: https://www.lhfoundry.com/does-stainl...
Tencere ve tavaların iç yüzeyinde zaman zaman ortaya çıkan mavi, mor ya da gökkuşağına benzer renkli lekeler, çoğu kişinin düşündüğü gibi paslanma değil.

Tencere ve tavaların iç yüzeyinde zaman zaman ortaya çıkan mavi, mor ya da gökkuşağına benzer renkli lekeler, çoğu kişinin düşündüğü gibi paslanma değil.

Uzmanlara göre bu durum, özellikle paslanmaz çelik mutfak gereçlerinde görülen doğal bir yüzey reaksiyonunun sonucudur.

Söz konusu renklenme, yüksek ısıya maruz kalan metal yüzeyde oluşan ince oksit tabakasından kaynaklanır. Bu tabaka, ışığın yüzeyde farklı açılarda kırılmasıyla birlikte renkli bir görünüm oluşturur. Yani ortaya çıkan görüntü, yapısal bir bozulmadan ziyade fiziksel bir yansıma etkisidir.

Bu lekelerin oluşmasında tencerenin boş şekilde ısıtılması, yüksek ateşte uzun süre kullanılması ve sert suyla temas gibi faktörler etkili olabiliyor.

Bu lekelerin oluşmasında tencerenin boş şekilde ısıtılması, yüksek ateşte uzun süre kullanılması ve sert suyla temas gibi faktörler etkili olabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığını, yalnızca estetik bir görüntü değişimi olduğunu belirtiyor.

Temizlik açısından ise sirke, karbonat veya uygun paslanmaz çelik temizleyicilerle giderilebileceği ifade ediliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
