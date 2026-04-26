Haberler
Yaşam
Uçuşlarda Işıklar Neden Kısılır? Pilotlar Kritik Sebebi Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 10:21

Uçak yolculuklarında bazı kurallar var ki çoğu kişi neden uygulandığını pek sorgulamıyor. Kabin ışıklarının kalkış ve inişte kısılması da bunlardan biri. Meğer arkasında oldukça kritik bir güvenlik detayı yatıyormuş.

Kalkış ve iniş sırasında kabin ışıklarının kısılması, olası bir acil durumda yolcuların ve kabin ekibinin daha hızlı hareket edebilmesi için yapılır.

Pilot ve yazar Patrick Smith, bu uygulamanın temel amacını gözlerin karanlığa önceden adapte edilmesi olarak açıklıyor. Böylece ani bir elektrik kesintisi ya da dumanlı bir ortamda yolcular görüş kaybı yaşamadan çıkışlara yönlenebiliyor.

Smith’e göre düşük ışık seviyesi, acil çıkış tabelalarının ve zemindeki yönlendirme ışıklarının daha belirgin hale gelmesini sağlıyor.

Aynı zamanda dışarıyı görmeyi kolaylaştırarak, yolcuların yön duygusunu korumasına da yardımcı oluyor.

Bir diğer pilot Rohan Bhatnagar da bu görüşü destekliyor. Ona göre kalkış ve iniş, uçuşun en riskli anları arasında yer alıyor. Bu nedenle kabin ışıkları önceden kısılıyor ki olası bir kaza durumunda yolcular karanlığa adapte olmak için zaman kaybetmesin ve tahliye süreci hızlansın.

Işıkların Kısılmasının Diğer Nedenleri

  • Acil çıkışların görünürlüğü: Düşük ışık, yönlendirme işaretlerini daha net hale getirir.

  • Gece görüşüne uyum: İnsan gözünün karanlığa alışması 10–30 dakika sürebilir; bu süre önceden kısaltılmış olur.

  • Dış ortamın gözlemlenmesi: Motor arızası, duman veya yangın gibi riskler daha kolay fark edilir.

  • Enerji yönetimi: Küçük bir etki olsa da, kritik anlarda enerji kullanımı optimize edilir.

Yani anlayacağınız, kabin ışıklarının kısılması basit bir detay gibi görünse de, aslında acil durumlarda hayat kurtarabilecek bir güvenlik prosedürüdür. Bu küçük ayar, yolcuların ve mürettebatın en kritik anlarda daha hızlı ve güvenli şekilde hareket etmesini sağlar.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
