Ev Bulamayınca Çözümü Kendi Aracını Karavana Dönüştürmekte Buldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 09:10

Malatya’da yaşayan bir vatandaş, kiralık ev bulamayınca çözümü sahip olduğu aracı yaşam alanına dönüştürmekte buldu. Kendi imkanlarıyla hazırladığı bu sıra dışı karavan, hem barınma ihtiyacını karşılıyor hem de görenlerin dikkatini çekiyor.

Malatya'da barınma sorunu yaşayan bir vatandaş, çözümü kendi aracını dönüştürmekte buldu.

Ortaya çıkan yaşam alanı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Murat Yıldız, kiralık ev bulmakta yaşadığı zorluklar nedeniyle alışılmışın dışında bir çözüm geliştirdi. Sahip olduğu tarım aracını kendi imkanlarıyla karavana dönüştüren Yıldız, yaklaşık üç haftadır bu araçta yaşamını sürdürüyor.

Bekar olduğu için ev sahiplerinin kendisine ev kiralamaya yanaşmadığını öne süren Yıldız, geçimini günlük işlerde çalışarak sağlıyor.

Dönüştürdüğü araçta yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade eden Yıldız, lavabo ve tuvalet ihtiyacını kentteki umumi alanlarda giderdiğini, banyo için ise hamamları kullanmayı planladığını belirtiyor.

Kendi tasarımı olan bu aracı yalnızca barınma amacıyla kullandığını dile getiren Yıldız, mevcut koşullarını “Sınırlı imkanlara sahip olsa da dışarıda kalmaktansa burada kalmak daha iyi” sözleriyle özetliyor. Sıradışı yaşam alanı ise görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
