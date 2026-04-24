Yapay Zeka Serveti Katlıyor: Milyarder Sayısı 5 Yıl İçinde Yüzde 25 Artacak

Suudi Arabistan’da milyarder sayısının 23’ten 65’e çıkarak iki katından fazla artması beklenirken, Polonya’da bu sayının 13’ten 29’a yükseleceği tahmin ediliyor. İsveç’te ise yüzde 80’i aşan bir artışla milyarder sayısının 58’e ulaşması öngörülüyor.

Küresel servet dağılımında liderliği yüzde 37 ile Kuzey Amerika sürdürürken, Asya-Pasifik bölgesi yüzde 31 ile ikinci, Avrupa ise yüzde 25 ile üçüncü sırada yer alıyor. Özellikle ABD merkezli teknoloji devlerinin etkisi, bu dağılımda belirleyici rol oynuyor.

Ancak tablo sadece büyümeden ibaret değil. Servet artışı hız kazanırken, gelir eşitsizliği de aynı paralelde derinleşiyor. 2026 Dünya Eşitsizlik Raporu’na göre, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 0,001’lik kısmını oluşturan 60 binden az kişi, en yoksul yüzde 50’nin toplam servetinin üç katını elinde tutuyor.

Öte yandan rapor, sadece milyarder sayısının değil, “multimilyoner” olarak tanımlanan ve 30 milyon dolar üzeri servete sahip bireylerin sayısında da ciddi bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu grubun küresel ölçekte 713 bin kişiyi aşması bekleniyor.