Yapay Zeka Serveti Katlıyor: Milyarder Sayısı 5 Yıl İçinde Yüzde 25 Artacak

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 12:49

Teknoloji ve yapay zeka alanındaki hızlı gelişim, küresel servet dinamiklerini köklü biçimde değiştiriyor. Yeni yayımlanan veriler, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde elde edilen kazançların, milyarder sayısında dikkat çekici bir artışı beraberinde getireceğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte bu yükselişin ivme kazanarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.theguardian.com/news/2026...
Küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından yayımlanan son rapor, dünyadaki servet dağılımının yönünü net biçimde ortaya koyuyor.

Buna göre, yapay zekâ ve teknoloji sektöründeki hızlı büyüme, yeni milyarderlerin ortaya çıkışını ciddi şekilde hızlandırıyor.

Halihazırda dünya genelinde 3 bin 110 seviyesinde olan milyarder sayısının, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık yüzde 25 artarak 3 bin 915’e ulaşması bekleniyor. Araştırma birimi başkanı Liam Bailey’e göre bu artışın temelinde, teknolojinin sunduğu ölçeklenebilirlik yatıyor. Bailey, özellikle yapay zekâ sayesinde şirketlerin çok daha kısa sürede küresel ölçekte büyüyebildiğini ve bunun da büyük servetlerin daha hızlı oluşmasına zemin hazırladığını vurguluyor.

Ülke bazında bakıldığında ise en dikkat çekici artışın Orta Doğu ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Suudi Arabistan’da milyarder sayısının 23’ten 65’e çıkarak iki katından fazla artması beklenirken, Polonya’da bu sayının 13’ten 29’a yükseleceği tahmin ediliyor. İsveç’te ise yüzde 80’i aşan bir artışla milyarder sayısının 58’e ulaşması öngörülüyor.

Küresel servet dağılımında liderliği yüzde 37 ile Kuzey Amerika sürdürürken, Asya-Pasifik bölgesi yüzde 31 ile ikinci, Avrupa ise yüzde 25 ile üçüncü sırada yer alıyor. Özellikle ABD merkezli teknoloji devlerinin etkisi, bu dağılımda belirleyici rol oynuyor.

Ancak tablo sadece büyümeden ibaret değil. Servet artışı hız kazanırken, gelir eşitsizliği de aynı paralelde derinleşiyor. 2026 Dünya Eşitsizlik Raporu’na göre, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 0,001’lik kısmını oluşturan 60 binden az kişi, en yoksul yüzde 50’nin toplam servetinin üç katını elinde tutuyor.

Öte yandan rapor, sadece milyarder sayısının değil, “multimilyoner” olarak tanımlanan ve 30 milyon dolar üzeri servete sahip bireylerin sayısında da ciddi bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu grubun küresel ölçekte 713 bin kişiyi aşması bekleniyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
