Kötü Yöneticilerin 10 Farklı Tipi Açıklandı

Kötü Yöneticilerin 10 Farklı Tipi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 11:43

Çalışma hayatının en çok konuşulan sorunlarından biri yine gündemde: kötü yöneticiler. Yeni bir araştırma, çalışanların neredeyse tamamının kariyerinde en az bir kez sorunlu bir yönetim tarzıyla karşılaştığını ortaya koyuyor. Üstelik uzmanlara göre bu durum sandığımızdan çok daha yaygın ve 10 farklı davranış kalıbında kendini gösteriyor.

İK uzmanları Ken ve Debra Corey’nin “Bad Bosses Ruin Lives” çalışmasına göre, çalışanların neredeyse tamamı kariyerinde en az bir kez kötü bir yöneticiyle karşılaşıyor.

İK uzmanları Ken ve Debra Corey’nin “Bad Bosses Ruin Lives” çalışmasına göre, çalışanların neredeyse tamamı kariyerinde en az bir kez kötü bir yöneticiyle karşılaşıyor.

Uzmanlara göre bu durum istisna değil, oldukça yaygın bir tablo.

Araştırma, kötü yöneticileri 10 temel davranış kalıbında topluyor.

İşte 10 Kötü Yönetici Tipi

İşte 10 Kötü Yönetici Tipi

1. Kaçınan yönetici

Ekipten uzak duran, iletişimi minimumda tutan, çalışanla bağ kurmayan lider tipi.

2. Görmezden gelen yönetici

Fikirleri, geri bildirimleri ve çalışan katkılarını dikkate almayan yaklaşım.

3. Bilgi saklayan yönetici

Bilgiyi paylaşmayan ya da eksik paylaşarak ekibin işini zorlaştıran profil.

4. Takdir etmeyen yönetici

Başarıları görmezden gelerek motivasyonu düşüren ve emeği yok sayan tip.

5. Rol yapan yönetici

Çatışmadan kaçmak için açık geri bildirim vermeyen, “herkesi idare etmeye çalışan” ama gelişimi engelleyen yaklaşım.

6. Engel olan yönetici

Çalışanların kariyer gelişimini ve fırsatlarını doğrudan ya da dolaylı şekilde sınırlayan yapı.

7. Panikçi yönetici

Strateji yerine sürekli kriz modunda hareket eden, plansız kararlarla ekip düzenini bozan tip.

8. Mikroyönetici

Her detayı kontrol eden, çalışanlara alan bırakmayan aşırı müdahaleci yönetici profili.

9. Suçlayan yönetici

Hata olduğunda sorumluluğu üstlenmeyip sürekli başkalarını hedef gösteren yaklaşım.

10. Baskıcı yönetici

Otoriteyi kontrol aracı olarak kullanan, çalışan üzerinde baskı kuran lider tipi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
