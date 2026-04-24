Sıcak Havalarda Yapılan Bu Hata Evi Fırına Çeviriyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 07:54

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzmanlar, ev içi serinliği korumak için doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor. Günün en sıcak saatlerinde yapılan basit hatalar, yaşam alanlarını daha da bunaltıcı hale getirebiliyor. Özellikle havalandırma ve nem kontrolünde doğru yöntemlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

Küresel ölçekte artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte uzmanlar, ev içi serinliği korumak için şaşırtıcı derecede basit ama etkili bir yönteme dikkat çekiyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışığını doğrudan içeri almak, evinizi adeta fırına çevirebiliyor.

Isı Evinize Girmeden Önlenmeli

İngilizce kaynaklarda yer alan enerji verimliliği araştırmalarına göre, güneş ışınlarının cam yüzeylerden içeri girmesi, iç mekan sıcaklığını ciddi ölçüde artırıyor. Güneş alan pencerelerde perdeleri, jaluzileri ya da storları kapalı tutmak; ısı kazancını %70-80 oranında azaltabiliyor. Açık renkli ve kalın kumaşlı perdeler ise bu konuda ekstra avantaj sağlıyor.

“Pencere Açayım Serinlesin” Mantığı Her Zaman Çalışmıyor

Dış ortam sıcaklığının iç mekândan yüksek olduğu saatlerde pencere açmak, sanılanın aksine serinletici değil ısı artırıcı bir etki yaratıyor. Bu nedenle uzmanlar, havalandırmanın yalnızca sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde yapılmasını öneriyor. Günün en sıcak diliminde açık bırakılan pencerelerin, iç mekânda “sera etkisi” oluşturarak sıcaklığı yükseltebileceği belirtiliyor.

Nem faktörü de kritik rol oynuyor

Yüksek sıcaklıkla birlikte artan nem oranı, hissedilen sıcaklığı önemli ölçüde artırıyor. Bu durumun önüne geçmek için nem alma cihazlarının kullanılması ya da klimaların nem alma (dry) modunda çalıştırılması öneriliyor. Uzmanlara göre, nemin kontrol altına alınması ortam konforunu doğrudan etkiliyor.

Vantilatör kullanımında doğru strateji önemli

Vantilatör kullanılan alanlarda kapıların kapalı tutulması, serin havanın dağılmasını önleyerek cihazın etkisini artırıyor. Bu yöntemle serinliğin tek bir alanda yoğunlaştırılması, hem daha hızlı hem de daha verimli bir sonuç sağlıyor.

Bireysel önlemler ihmal edilmemeli

Uzmanlar, sıcak havalarda pamuk ve keten gibi nefes alabilen doğal kumaşların tercih edilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra ense, bilek ve ayaklara uygulanan soğuk kompreslerin vücut ısısını dengelemede etkili olduğu ifade ediliyor. Yeterli sıvı tüketimi de kritik bir diğer unsur olarak öne çıkıyor; susama hissi beklenmeden düzenli aralıklarla su içilmesi gerektiği vurgulanıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
