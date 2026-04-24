Sıcak Havalarda Yapılan Bu Hata Evi Fırına Çeviriyor

Dış ortam sıcaklığının iç mekândan yüksek olduğu saatlerde pencere açmak, sanılanın aksine serinletici değil ısı artırıcı bir etki yaratıyor. Bu nedenle uzmanlar, havalandırmanın yalnızca sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde yapılmasını öneriyor. Günün en sıcak diliminde açık bırakılan pencerelerin, iç mekânda “sera etkisi” oluşturarak sıcaklığı yükseltebileceği belirtiliyor.

Nem faktörü de kritik rol oynuyor

Yüksek sıcaklıkla birlikte artan nem oranı, hissedilen sıcaklığı önemli ölçüde artırıyor. Bu durumun önüne geçmek için nem alma cihazlarının kullanılması ya da klimaların nem alma (dry) modunda çalıştırılması öneriliyor. Uzmanlara göre, nemin kontrol altına alınması ortam konforunu doğrudan etkiliyor.

Vantilatör kullanımında doğru strateji önemli

Vantilatör kullanılan alanlarda kapıların kapalı tutulması, serin havanın dağılmasını önleyerek cihazın etkisini artırıyor. Bu yöntemle serinliğin tek bir alanda yoğunlaştırılması, hem daha hızlı hem de daha verimli bir sonuç sağlıyor.

Bireysel önlemler ihmal edilmemeli

Uzmanlar, sıcak havalarda pamuk ve keten gibi nefes alabilen doğal kumaşların tercih edilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra ense, bilek ve ayaklara uygulanan soğuk kompreslerin vücut ısısını dengelemede etkili olduğu ifade ediliyor. Yeterli sıvı tüketimi de kritik bir diğer unsur olarak öne çıkıyor; susama hissi beklenmeden düzenli aralıklarla su içilmesi gerektiği vurgulanıyor.