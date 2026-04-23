Sağlıksız Olarak Bilsek de Faydalarıyla Şaşırtan 5 Besin

Patates

Patates uzun süredir “karbonhidrat” etiketi yüzünden haksız bir şekilde kötüleniyor. Oysa özellikle kızartılmadan, yani fırınlanarak veya haşlanarak tüketildiğinde oldukça besleyici. Muzdan bile daha yüksek potasyum içermesi dikkat çekiyor. C vitamini ve lif açısından da zengin. Kabuklu tüketildiğinde lif oranı daha da artıyor ve daha uzun süre tok tutabiliyor.

Makarna

Makarna genelde diyet listelerinin düşmanı gibi görülür ama iş tamamen türüne ve porsiyona bağlı. Tam buğday makarna tercih edildiğinde lif, B vitaminleri ve daha dengeli bir enerji salınımı sağlıyor. Yanına sebze ve protein eklendiğinde aslında gayet dengeli bir öğüne dönüşebiliyor. Sorun makarnada değil, kontrolsüz porsiyonlarda.

Peynir

Yağ ve sodyum içeriği nedeniyle eleştirilse de peynir güçlü bir besin profiline sahip. Yüksek oranda protein ve kalsiyum içeriyor, bu da kemik ve kas sağlığı için önemli. Ayrıca B12 vitamini açısından da değerli. Bazı türlerinde bağırsak sağlığını destekleyebilecek probiyotikler de bulunabiliyor. Kritik nokta yine aynı: ölçü.

Patlamış mısır

Doğru hazırlanmış patlamış mısır aslında bir “abur cubur” değil, tam tahıl grubuna giriyor. Yağ ve tuz eklenmeden tüketildiğinde düşük kalorili ve lif açısından zengin bir atıştırmalık haline geliyor. Sindirimi destekliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor. En masum hali ise air-popped yani yağsız versiyonu.

Bitter çikolata

Sütlü çikolataya göre daha az şeker içerdiği için daha dengeli bir alternatif sayılabilir. Özellikle %70 ve üzeri kakao oranına sahip bitter çikolata, flavonoid adı verilen antioksidanlar açısından zengin. Bu bileşikler kalp-damar sağlığıyla ilişkilendiriliyor.