Sağlıksız Olarak Bilsek de Faydalarıyla Şaşırtan 5 Besin

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 17:13

Bazı besinler uzun süredir “sağlıksız” kategorisinde değerlendirilse de, besin içerikleri incelendiğinde tablo daha farklı bir gerçeklik sunmaktadır. Uygun pişirme yöntemleri ve kontrollü tüketimle bu gıdalar, vücut için önemli besin öğeleri sağlayabilmektedir. Bu nedenle, tek yönlü bir “iyi-kötü” ayrımı yerine, tüketim şekli ve miktarının belirleyici olduğu daha dengeli bir yaklaşım öne çıkmaktadır.

“Sağlıklı” ve “sağlıksız” diye keskin çizgilerle ayırdığımız gıdaların aslında düşündüğümüz kadar net olmadığını yeni bir değerlendirme yeniden gösteriyor.

Bazı “kaçamak” olarak görülen yiyecekler, doğru şekilde tüketildiğinde vücuda beklenenden daha fazla fayda sağlayabiliyor.

İşte gizli sağlık faydalarıyla şaşırtan 5 yiyecek

Patates

Patates uzun süredir “karbonhidrat” etiketi yüzünden haksız bir şekilde kötüleniyor. Oysa özellikle kızartılmadan, yani fırınlanarak veya haşlanarak tüketildiğinde oldukça besleyici. Muzdan bile daha yüksek potasyum içermesi dikkat çekiyor. C vitamini ve lif açısından da zengin. Kabuklu tüketildiğinde lif oranı daha da artıyor ve daha uzun süre tok tutabiliyor.

Makarna

Makarna genelde diyet listelerinin düşmanı gibi görülür ama iş tamamen türüne ve porsiyona bağlı. Tam buğday makarna tercih edildiğinde lif, B vitaminleri ve daha dengeli bir enerji salınımı sağlıyor. Yanına sebze ve protein eklendiğinde aslında gayet dengeli bir öğüne dönüşebiliyor. Sorun makarnada değil, kontrolsüz porsiyonlarda.

Peynir

Yağ ve sodyum içeriği nedeniyle eleştirilse de peynir güçlü bir besin profiline sahip. Yüksek oranda protein ve kalsiyum içeriyor, bu da kemik ve kas sağlığı için önemli. Ayrıca B12 vitamini açısından da değerli. Bazı türlerinde bağırsak sağlığını destekleyebilecek probiyotikler de bulunabiliyor. Kritik nokta yine aynı: ölçü.

Patlamış mısır

Doğru hazırlanmış patlamış mısır aslında bir “abur cubur” değil, tam tahıl grubuna giriyor. Yağ ve tuz eklenmeden tüketildiğinde düşük kalorili ve lif açısından zengin bir atıştırmalık haline geliyor. Sindirimi destekliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor. En masum hali ise air-popped yani yağsız versiyonu.

Bitter çikolata

Sütlü çikolataya göre daha az şeker içerdiği için daha dengeli bir alternatif sayılabilir. Özellikle %70 ve üzeri kakao oranına sahip bitter çikolata, flavonoid adı verilen antioksidanlar açısından zengin. Bu bileşikler kalp-damar sağlığıyla ilişkilendiriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
