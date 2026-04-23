Robotlar Seviye Atladı: Yeni Robot, Profesyonel Masa Tenisçilerini Bile Zorlamayı Başardı

İlk olarak, topu ve hareketini algılayan gelişmiş bir görüş sistemi yer alıyor. Bu sistem yalnızca topun yönünü değil, aynı zamanda oyunun kaderini belirleyen spin (falsolu dönüş) etkisini de analiz edebiliyor. Daha önceki masa tenisi robotlarının en büyük zaaflarından biri olan bu eksiklik, Ace ile büyük ölçüde aşılmış durumda.

İkinci bileşen, derin pekiştirmeli öğrenme (deep reinforcement learning) ile eğitilmiş yapay zekâ motoru. Bu sistem, sanal ortamda binlerce senaryo deneyerek hangi hamlenin ne sonuç verdiğini öğreniyor. Böylece önceden programlanmış kalıplara bağlı kalmak yerine, anlık kararlar alabiliyor.