Robotlar Seviye Atladı: Yeni Robot, Profesyonel Masa Tenisçilerini Bile Zorlamayı Başardı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 16:37

Masa tenisi gibi refleks ve hızın belirleyici olduğu bir sporda artık sahnede sadece insanlar yok. Ace, elit seviyedeki oyunculara karşı kazandığı maçlarla dikkat çekiyor. Geliştiricilerine göre bu başarı, yapay zekânın fiziksel dünyada da insanla rekabet edebileceğini gösteren önemli bir eşik.

Masa tenisinde refleks, hız ve karar verme yetisi insan sınırlarını zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak mühendisler artık bu sınırları zorlayan değil, yer yer aşan bir sistem geliştirdi. Ace adı verilen robot, ileri seviye oyunculara karşı rekabet edebilecek düzeye ulaştı.

Sony AI tarafından geliştirilen bu robot, haftada ortalama 20 saat antrenman yapan elit amatör oyunculara karşı oynadığı maçların üçünden galip ayrıldı. Bu sonuç, gerçek dünyada hızlı ve etkileşimli bir spor dalında robotların insan seviyesine yaklaşabildiğini gösteren en güçlü örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sistemin başarısının arkasında üç temel bileşen bulunuyor.

İlk olarak, topu ve hareketini algılayan gelişmiş bir görüş sistemi yer alıyor. Bu sistem yalnızca topun yönünü değil, aynı zamanda oyunun kaderini belirleyen spin (falsolu dönüş) etkisini de analiz edebiliyor. Daha önceki masa tenisi robotlarının en büyük zaaflarından biri olan bu eksiklik, Ace ile büyük ölçüde aşılmış durumda.

İkinci bileşen, derin pekiştirmeli öğrenme (deep reinforcement learning) ile eğitilmiş yapay zekâ motoru. Bu sistem, sanal ortamda binlerce senaryo deneyerek hangi hamlenin ne sonuç verdiğini öğreniyor. Böylece önceden programlanmış kalıplara bağlı kalmak yerine, anlık kararlar alabiliyor.

Üçüncü ve belki de en kritik unsur ise yüksek hızlı robotik donanım.

Sekiz eklemli robot kolu, milisaniyeler içinde doğru pozisyona geçerek topa hem hız hem de hassasiyet kazandırabiliyor.

Robotun performansı yalnızca amatörlerle sınırlı değil. Japon liginde oynayan profesyonel sporcular Minami Ando ve Kakeru Sone ile yapılan karşılaşmalarda henüz aynı başarıyı yakalayamasa da, toplamda bir oyun kazanmayı başardı. Bu da sistemin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ancak ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Detaylı analizler, robotun başarısında spin algılama yeteneğinin kritik rol oynadığını ortaya koyuyor. Ace, farklı falsolu topların yüzde 75’ini başarıyla geri göndererek sayı üretmeyi başardı. Üstelik bazı servislerde doğrudan sayı alması ve beklenmedik vuruşlar yapması, izleyen uzmanları dahi şaşırttı.

Araştırmacılara göre bu gelişme yalnızca masa tenisiyle sınırlı değil.

Fiziksel dünyada anlık algılama, karar verme ve uygulama yeteneğine sahip yapay zekâ sistemleri; üretimden sağlığa, savunmadan günlük yaşama kadar pek çok alanda devrim yaratabilir. Daha önce sanal ortamlarda AlphaGo veya Deep Blue gibi sistemlerle elde edilen başarılar, artık gerçek dünyaya taşınmaya başlıyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
