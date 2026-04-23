Uzmanlar Uyardı: Meme Kanserinde Yumru Değil Bu Belirti Alarm Veriyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 14:03

Meme kanseri denince akla çoğunlukla ele gelen sert bir kitle geliyor ama tablo her zaman bu kadar “net” değil. Uzmanlar, bazı agresif türlerde hastalığın hiç yumru oluşturmadan ilerleyebildiğini ve bu yüzden ciltteki değişimlerin gözden kaçabildiğini söylüyor. Özellikle meme derisinde çukurlaşma, renk değişimi ya da portakal kabuğunu andıran görünüm gibi belirtiler, sandığından çok daha kritik bir sinyal olabilir.

Meme kanseri denince çoğu kişinin aklına ilk olarak ele gelen bir kitle geliyor.

Ama uzmanlar, bazı türlerde işlerin hiç de bu kadar “klasik” ilerlemediğini söylüyor. Hatta en sinsi vakalarda, ortada yumru bile olmadan ilerleyen bir tabloyla karşılaşılabiliyor. Bu yüzden sadece elle kontrol değil, memedeki görünüm değişiklikleri de kritik önem taşıyor.

Özellikle meme derisinde ani çukurlaşma, kalınlaşma ya da portakal kabuğunu andıran bir doku oluşumu, nadir görülen ama daha agresif ilerleyebilen inflamatuar meme kanseriyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür, toplam vakaların çok küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen hızlı seyri ve geç fark edilme riski nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bir tablo.

Bu tip kanserlerde klasik “yumru” bulgusu çoğu zaman görülmüyor.

Onun yerine memede kızarıklık, morarma, ısı artışı, hassasiyet, ağırlık hissi ve bazı durumlarda meme ucunda içe dönme gibi değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı vakalarda koltuk altı ya da köprücük kemiği çevresindeki lenf bezlerinde şişlik de eşlik edebiliyor.

Sorunu daha da kritik yapan nokta ise şu: bu tablo bazı görüntüleme testlerinde her zaman net yakalanamayabiliyor ve bu da yanlış ya da gecikmiş tanı riskini artırıyor. Hastalık genellikle hızlı ilerlediği için erken fark edilmesi tedavi şansını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar bu nedenle sadece evde yapılan elle muayeneye değil, ciltteki ve genel görünümdeki değişimlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Şüpheli bir durumda zaman kaybetmeden doktora başvurmak ise en kritik adım olarak öne çıkıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
