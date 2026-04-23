Uzmanlar Uyardı: Meme Kanserinde Yumru Değil Bu Belirti Alarm Veriyor

Onun yerine memede kızarıklık, morarma, ısı artışı, hassasiyet, ağırlık hissi ve bazı durumlarda meme ucunda içe dönme gibi değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı vakalarda koltuk altı ya da köprücük kemiği çevresindeki lenf bezlerinde şişlik de eşlik edebiliyor.

Sorunu daha da kritik yapan nokta ise şu: bu tablo bazı görüntüleme testlerinde her zaman net yakalanamayabiliyor ve bu da yanlış ya da gecikmiş tanı riskini artırıyor. Hastalık genellikle hızlı ilerlediği için erken fark edilmesi tedavi şansını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar bu nedenle sadece evde yapılan elle muayeneye değil, ciltteki ve genel görünümdeki değişimlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Şüpheli bir durumda zaman kaybetmeden doktora başvurmak ise en kritik adım olarak öne çıkıyor.