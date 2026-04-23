En Çok “Keşke” Diyen 3 Burç: Geçmişe Takılıp Pişmanlığı Derin Yaşayanlar

En Çok “Keşke” Diyen 3 Burç: Geçmişe Takılıp Pişmanlığı Derin Yaşayanlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 12:46

Hayatta bazı anlar vardır ki, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin zihinde dönüp durur. Söylenmeyen sözler, ertelenen kararlar ve kaçırılan fırsatlar zamanla “keşke” duygusuna dönüşür. Bazı insanlar için bu his gelip geçiciyken, bazıları için kalıcı bir iç hesaplaşmaya dönüşebilir.

İşte en çok pişman olan 3 burç...

Duygularını Bastırıp Sonradan Pişman Olan: Yengeç

Duygularını Bastırıp Sonradan Pişman Olan: Yengeç

Yengeç burcu, duygusal yoğunluğu en yüksek burçlardan biridir. Ancak bu yoğunluk çoğu zaman dışa vurulmaz. Yengeç, kırıldığında ya da rahatsız olduğunda bunu dile getirmek yerine içine atmayı tercih eder. İlişkileri koruma isteği, çoğu zaman kendi duygularını geri plana itmesine neden olur.

Bu bastırılmış duygular ise zamanla pişmanlığa dönüşür. Söylenmeyen sözler, ertelenen itiraflar ya da kaçırılan fırsatlar, Yengeç’in zihninde tekrar tekrar canlanır. “Keşke o an kendimi ifade etseydim” düşüncesi, uzun süre etkisini sürdürebilir.

Yengeç için temel sorun, kendini korumaya çalışırken aslında içsel bir yük biriktirmesidir. Duygularını zamanında ifade edememek, kısa vadede çatışmadan kaçınmasını sağlasa da uzun vadede derin bir iç hesaplaşmaya dönüşür.

Kararsızlık Döngüsünde Sıkışan: Terazi

Terazi burcu dengeyi ve doğru kararı temsil eder; ancak bu arayış, çoğu zaman bir çıkmaza dönüşür. Çünkü Terazi için karar vermek yalnızca bir seçimi yapmak değil, diğer tüm olasılıkları elemek anlamına gelir. Bu durum da onu sürekli bir “acaba” düşüncesine sürükler.

Karar alma süreçlerinde detaylı değerlendirmeler yapar, herkes için en doğru olanı bulmaya çalışır. Ancak bu süreç uzadıkça fırsatlar kaçabilir ya da seçenekler anlamını yitirebilir. Karar verildikten sonra bile zihinsel sorgulama sona ermez; aksine daha da yoğunlaşır.

“Diğer yolu seçseydim daha mı iyi olurdu?” sorusu, Terazi’nin en sık karşılaştığı içsel diyaloglardan biridir. Bu durum, dışarıdan dengeli görünen yapısının altında sürekli bir huzursuzluk yaratır.

Mantığı Seçip Kalbini Erteleyen: Başak

Başak burcu analitik düşünme becerisiyle öne çıkar. Kararlarını genellikle mantık çerçevesinde verir, riskleri minimize etmeye çalışır ve hatasız bir yol izlemeyi hedefler. Ancak bu yaklaşım, özellikle duygusal konularda dezavantaja dönüşebilir.

Aşk, ilişkiler ya da kişisel fırsatlar söz konusu olduğunda, aşırı analiz etmek çoğu zaman eylemi geciktirir. Başak, içinden geleni yapmak yerine “en doğru” olanı seçtiğinde, bir süre sonra içsel bir tatminsizlik hissiyle karşılaşabilir.

“Keşke biraz daha cesur davransaydım” düşüncesi, Başak burcunun sıkça deneyimlediği bir pişmanlık biçimidir. Kontrol ihtiyacı ve mükemmeliyetçilik, onu hatadan korumaya çalışırken aynı zamanda deneyimden de uzaklaştırabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
