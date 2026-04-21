Basit Bir Karın Ağrısı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: Günlerce Hastanede Yatan Kadının İlginç Hikayesi

Basit Bir Karın Ağrısı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: Günlerce Hastanede Yatan Kadının İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 15:57

Kansas’ta yaşayan 28 yaşındaki Hinda Abrahams, basit bir karın ağrısı şikayetiyle girdiği hastanede, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gidip geleceğinden habersizdi. Dış gebelik teşhisiyle alındığı operasyonda anesteziye karşı gelişen şiddetli alerjik reaksiyon nedeniyle kalbi duran genç kadın, doktorların yoğun müdahalesiyle adeta ölümün kıyısından dönerek hayata tutundu.

Reklam

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Hinda Abrahams, basit bir dış gebelik operasyonu için girdiği hastanede hayatının en zorlu sınavını verdi.

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Hinda Abrahams, basit bir dış gebelik operasyonu için girdiği hastanede hayatının en zorlu sınavını verdi.

Genel anesteziye karşı gelişen anafilaktik şok nedeniyle operasyon sırasında kalbi duran ve klinik olarak 20 saniye 'ölü' kalan Abrahams, doktorların yoğun müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

Olay, 30 Ocak tarihinde Abrahams’ın şiddetli karın ağrısı ve lekelenme şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla başladı.

Olay, 30 Ocak tarihinde Abrahams’ın şiddetli karın ağrısı ve lekelenme şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla başladı.

Doğum kontrol yöntemi kullanmasına rağmen hamilelik testinin pozitif çıkmasıyla birlikte dış gebelik teşhisi konulan genç öğretmen, acilen ameliyata alındı. Planlanan operasyonun 20. dakikasında, vücudunun genel anesteziye karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon göstermesi üzerine durum ciddileşti. Anafilaktik şok geçiren Abrahams’ın kalbi durdu ve yaklaşık 20 saniye boyunca hayati fonksiyonlarını yitirdi.

Hastane koridorunda eşinden gelecek iyi bir haberi bekleyen Theodore Abrahams, doktorlardan eşinin kalbinin iki kez durduğu bilgisini aldı.

Hastane koridorunda eşinden gelecek iyi bir haberi bekleyen Theodore Abrahams, doktorlardan eşinin kalbinin iki kez durduğu bilgisini aldı.

Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi ve CPR (kalp masajı) uygulamasıyla yeniden hayata döndürülen Abrahams, operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde bilincini kazandı. Entübe edilen ve ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalan genç kadın, üç gün süren yoğun bakım sürecinin ardından herhangi bir kalıcı hasar almadan iyileşme gösterdi.

Yaşadığı süreci 'ikinci bir yaşam şansı' olarak nitelendiren Abrahams, başından geçenleri anlatırken hastanelerdeki rutin prosedürlerin hayati önemine dikkat çekti. Özellikle doğum kontrol yöntemi kullanan hastaların, kendisi gibi 'nasıl olsa hamile değilim' düşüncesiyle hamilelik testlerini reddetmemesi gerektiğini vurguladı. Abrahams, bu testin kendi vakasında erken teşhis sağlayan ve hayatını kurtaran kilit nokta olduğunu belirterek, toplumda bu konuda daha bilinçli olunması çağrısında bulundu.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
