Basit Bir Karın Ağrısı Sandı, Gerçek Bambaşka Çıktı: Günlerce Hastanede Yatan Kadının İlginç Hikayesi

Sağlık ekiplerinin acil müdahalesi ve CPR (kalp masajı) uygulamasıyla yeniden hayata döndürülen Abrahams, operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde bilincini kazandı. Entübe edilen ve ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kalan genç kadın, üç gün süren yoğun bakım sürecinin ardından herhangi bir kalıcı hasar almadan iyileşme gösterdi.

Yaşadığı süreci 'ikinci bir yaşam şansı' olarak nitelendiren Abrahams, başından geçenleri anlatırken hastanelerdeki rutin prosedürlerin hayati önemine dikkat çekti. Özellikle doğum kontrol yöntemi kullanan hastaların, kendisi gibi 'nasıl olsa hamile değilim' düşüncesiyle hamilelik testlerini reddetmemesi gerektiğini vurguladı. Abrahams, bu testin kendi vakasında erken teşhis sağlayan ve hayatını kurtaran kilit nokta olduğunu belirterek, toplumda bu konuda daha bilinçli olunması çağrısında bulundu.