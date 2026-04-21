Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın 290 Bin TL Borçlandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 15:02

Ayrılıklar yalnızca duygusal değil, bazen ciddi maddi kayıpları da beraberinde getiriyor. Nişan yüzüğünü satarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir kadın, karşılaştığı değer karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Beklentilerle gerçekler arasındaki fark ise düşündüğünden çok daha derindi.

Ayrılık acısı çoğu zaman duygusal bir yıkım yaratırken, bazı durumlarda maddi kayıplar da süreci daha çarpıcı hale getirebiliyor.

Avustralya’da yaşayan öğretmen Mia Pimentel’in yaşadıkları da bunun dikkat çekici bir örneği oldu.

Beş yıllık ilişkilerinin ardından 2021 yılında nişanlanan çift, yüzüklerini karşılıklı olarak taktı. Ancak iki yıl sonra yollarını ayırma kararı aldılar. Ayrılığın ardından Pimentel, yaklaşık 6.500 dolar değerinde olduğunu düşündüğü 1 karatlık pırlanta yüzüğünü satarak yeni bir başlangıç yapmayı planladı.

Fakat süreç, beklentilerinin çok dışında gelişti.

Yüzüğünü satışa çıkarmadan önce değer biçtiren Pimentel, aldığı fiyat karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzman değerlendirmesine göre yüzüğün ikinci el değeri yalnızca 350 dolar civarındaydı. Bu da yaklaşık 6.000 dolarlık bir kayıp anlamına geliyordu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kuyumculuk uzmanları, mücevherlerin yeniden satış değerinin çoğu zaman ilk satın alma fiyatını yansıtmadığını belirtiyor. Bunun temel nedenleri arasında tasarım, işçilik ve marka kar marjı gibi unsurların ikinci el piyasasında karşılık bulmaması yer alıyor. Yüzükler genellikle sökülerek yeniden tasarlandığı için, alıcılar yalnızca taşın ve ham malzemenin değerini dikkate alıyor.

Pimentel’in yüzüğünde değer kaybını artıran bir diğer unsur ise taşın laboratuvar ortamında üretilmiş olmasıydı.

Son yıllarda üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte laboratuvar üretimi pırlantaların maliyeti ciddi ölçüde düştü. Bu durum, ikinci el piyasasında değerlerinin hızla gerilemesine neden oluyor. Uzmanlara göre geçmişte karat başına binlerce dolar seviyesinde olan bu taşlar, günümüzde çok daha düşük fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, doğal pırlantaların ikinci el piyasasında daha stabil bir değer sunduğunu ifade ediyor. Bu nedenle bazı tüketiciler, hem yatırım hem de uzun vadeli değer açısından ikinci el doğal taşlara yönelmeyi tercih ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
