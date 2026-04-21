Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın 290 Bin TL Borçlandı

Son yıllarda üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte laboratuvar üretimi pırlantaların maliyeti ciddi ölçüde düştü. Bu durum, ikinci el piyasasında değerlerinin hızla gerilemesine neden oluyor. Uzmanlara göre geçmişte karat başına binlerce dolar seviyesinde olan bu taşlar, günümüzde çok daha düşük fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, doğal pırlantaların ikinci el piyasasında daha stabil bir değer sunduğunu ifade ediyor. Bu nedenle bazı tüketiciler, hem yatırım hem de uzun vadeli değer açısından ikinci el doğal taşlara yönelmeyi tercih ediyor.